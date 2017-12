Mưa rải rác ở cả 3 miền dịp Tết Dương lịch

Dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, từ 30/12/2017 đến 1/1/2018, thời tiết trên cả nước có đặc điểm chung là mưa rải rác rồi hửng nắng.

Bắc Bộ rét, mưa lạnh

Ngày 30/12/2017, người dân Bắc Bộ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch với tiết trời nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, phổ biến vào ban ngày là 20 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi rét đậm 11-14 độ C, khu vực núi cao rét hại dưới 10 độ C.

Thời tiết 3 miền dịp Tết Dương lịch đều có mưa rồi hửng nắng. Ảnh: Hoàng Anh.

Ở thủ đô Hà Nội, trời mưa rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Sau đó, thời tiết dần chuyển biến tích cực vào những ngày đầu năm mới. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Tuy nhiên, trời vẫn rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm dao động 13-17 độ C, nhiệt độ ban ngày phổ biến 19-21 độ C.

Trung Bộ mưa dông dải rác, nguy cơ lũ quét

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, các tỉnh ở Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trời lạnh, phía bắc trời rét với nền nhiệt khoảng 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng, phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch. Nguồn: NCHMF. Đồ họa: TM.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 28/12, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông gây mưa vừa ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Vùng núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và vùng trũng có thể bị ngập úng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa nhẹ, hửng nắng

Ngày 30-31/12, khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, mưa rải rác. Những ngày đầu năm, một vài nơi vẫn có mưa, ngày nắng và gió nhẹ.

Sang năm mới, khu vực Nam Bộ trời nắng, phổ biến không mưa. Nhiệt độ ban ngày khoảng 25-28 độ C.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM thời tiết nắng ấm, không mưa, với nhiệt độ 32 độ C.

Theo Tri Thức Trực Tuyến