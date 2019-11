Mưa lớn ở miền Bắc và Trung bộ còn kéo dài bao lâu?

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa.

Từ ngày mai mưa giảm ở miền Bắc và miền Trung nhưng sau đó lại xuất hiện trở lại ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hình minh họa

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 31/10 đến 13h ngày 01/11) như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 137mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 113mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 77mm, Đông Hà (Quảng Trị) 73mm.

Đêm nay (1/11), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h); ngày mai (2/11) mưa giảm dần.

Từ ngày 3-4/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trung tâm Khí tượng cũng đưa ra nhận định về diễn biến khí hậu trên cả nước trong tháng 11.

Theo đó, trong tháng 11, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn (tập trung vào nửa cuối tháng). Cảnh báo gió mạnh trên khu vực Biển Đông do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Cụ thể, thời tiết thời kỳ từ ngày 01-10/11/2019: Không khí lạnh được tăng cường vào khoảng ngày 3-4/11 và khoảng ngày 7-8/11. Phía nam, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động mạnh hơn từ khoảng ngày 3/11 (khả năng cao hình thành một vùng xoáy thuận nhiệt đới trên dải hội tụ này và ảnh hưởng tới thời tiết đất liền nước ta trong những ngày cuối của thời kỳ dự báo).

Tổng lượng mưa khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 30-50%, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến từ 70-120mm, có nơi cao hơn (cao hơn nhiều so với TBNN cùng thời kỳ), các nơi khác ở mức xấp xỉ TBNN. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0.5-1.0 độ C; các nơi khác ở mức xấp xỉ TBNN.

Thời kỳ từ ngày 11-20/11/2019: Tổng lượng mưa các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10-30%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C.

Thời kỳ từ ngày 21-30/11/2019: Tổng lượng mưa các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C.

K.N