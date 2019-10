Một Đại úy bị nạn gần trụ sở Công an quận 2

Chiều 12/10, một nguồn tin từ Công an quận 2 cho biết, đại úy L.Tr.D (ngụ phường Thảo Điền, quận 2) đang công tác tại Đội Chính trị hậu cần Công an quận 2, bị tai nạn vào chiều ngày 11/10 trên đường Đồng Văn Cống. Đại úy D. bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khuya cùng ngày.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm gặp nạn đại úy D. điều khiển xe máy trên đường Đồng Văn Đồng theo hướng từ cảng Cát Lái về đường Mai Chí Thọ. Khi vừa qua cổng Công an quận 2 thì đại úy D. tông vào dải phân cách và té ngã.

Đúng lúc này một xe đầu kéo chạy từ phía sau không xử lý kịp đã cán qua.

Theo Pháp Luật TP HCM