Lộ nguyên nhân khiến nơi ở của 5 chú tiểu "Thách thức danh hài" bị đập phá?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa những người mặc áo nhà sư và dân thương gây xôn xao.

Tịnh thất bồng lai bị nhóm người lạ mặt đến đâp phá

Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người mặc đồ thường dân xông vào ngôi nhà có nhiều người mặc đồ nhà sư sinh sống để lục soát, kèm theo những lời lớn tiếng chửi bới. Ngoài ra nội dung clip cũng cho thấy hình ảnh 2 thanh niên mặc đồ nhà sư bị thương tích, cơ thể dính máu.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/10, nhóm nhiều người đến ngôi nhà trên tìm con gái 22 tuổi. Họ cho rằng cô gái thời gian qua bỏ học, bỏ nhà đi xuống ở nơi này nên đến để đưa về.

Nhóm người tự ý đi vào lục soát các phòng ngôi nhà tìm người thân và bị những người mặc áo tu hành phản ứng, ngăn cản.

Trước khi rời đi, nhóm người trên còn chửi bới và đập phá tài sản. "Tao sẽ đến đây nhiều lần nữa, nếu không tìm thấy con gái", một người đàn ông đeo khẩu trang lớn tiếng.

Vụ xô xát khiến một người tu hành bị thương. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo tìm hiểu 2 người mặc áo nhà sư nghi bị đánh đổ máu là 2 chàng ca sĩ Bolero "triệu view" Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên. Sự việc xảy ra tại ngôi nhà mà 5 chú tiểu nhóm Bồng Lai từng "làm mưa làm gió" trong chương trình "Thách thức danh hài" sinh sống thuộc xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).



Trên Helino, nhà sư Hoàn Nguyên - đại diện tịnh thất cho biết, 2 tháng trước có một cô gái tên L. (22 tuổi) là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM đến tịnh thất Bồng Lai để thăm 5 chú tiểu vừa thi xong chương trình Thách thức danh hài (năm 2018).

"Cô gái này ở lại khoảng 1 tiếng đồng hồ thì người nhà bất ngờ xuất hiện, kéo cô ấy về nhà rất dữ. Chắc là một thời gian sau cô ấy bỏ nhà đi. Đây có thể là lý do họ tưởng tịnh thất chúng tôi bắt giữ người mà kéo đến.

Tôi nghĩ việc người nhà tìm con gái là thật, nhưng nhóm người hung hăng còn lại thì không biết từ đâu đến, có quan hệ gì với gia đình. Họ đến mấy chục người chửi bới, đập phá còn chúng tôi chỉ có mười mấy người không thể nào cản được. Tôi cũng các thầy chỉ cố gắng bảo vệ tài sản và các bé thôi", sư thầy nói.

Ngoài việc bị tấn công và lăng mạ, nhà sư cũng cho biết khi kiểm tra lại ở những nơi bị đối tượng lục soát đã phát hiện mất lượng tài sản lớn.

Cụ thể, ở bàn làm việc mất 25 triệu đồng, ở các hộc tủ phòng của sư trụ trì mất 280 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng cũng lấy đi một viên ngọc thạch anh đen trị giá 7-8 triệu đồng. Tổng cộng tài sản mất trị giá hơn 310 triệu đồng. Sự việc này đã được trình báo cho cơ quan chức năng.

Đến trưa ngày 26/10, sau khi tiến hành lấy lời, Công an xã Hòa Khánh Đông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.



Trên Tri thức trực tuyến, ông Võ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), cho biết công an xã đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa điều tra, xác minh vụ nhóm người gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Theo ông Ca, cơ sở này do một người từ TP.HCM xuống địa bàn xã lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh không công nhận.

"Có khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ tại ngôi nhà trên", ông Võ Trường Ca nói.

“Tịnh thất Bồng Lai” thời gian qua được biết đến là nơi ở của 5 chú tiểu thi chương trình “Thách thức danh hài” được nhiều người chú ý vì sự hóm hỉnh, hài hước.



K.N (th)