Lễ khai ấn đền Trần Nam Định: Tấp nập người đến cầu may, giá phòng nghỉ tăng vọt

Như mọi năm, lễ hội khai ấn Đền Trần 2019 thu hút đông đảo du khách thập phương về dự. Ảnh: PV

Không giới hạn số lượng ấn Đền Trần

Thời tiết tại Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) vào chiều 18/2 đã có nắng, trời quang mây tạnh, thuận lợi cho lễ khai ấn diễn ra vào đêm cùng ngày. Phía ngoài 3 nhà đền, công tác an ninh được thắt chặt, hàng rào sắt và thép gai đã được dựng lên ở nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trong đêm khai ấn.

Theo BTC, đêm khai ấn diễn ra từ 22h40 ngày 18/2, mở đầu là lễ dâng hương do UBND TP Nam Định chủ trì. Sau đó là lễ rước kiệu ấn diễn ra đến 23h10 ngày 18/2. Trong thời gian làm lễ khai ấn, cửa đền Thiên Trường được đóng để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.

Sau nghi lễ chính, cửa Đền được mở cho người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5h sáng 15 tháng Giêng (19/2), BTC tổ chức lễ phát ấn cho người dân. Năm nay, số lượng ấn phát ra là không giới hạn. Trước đó, ước tính sẽ có hàng nghìn lượt khách về để lễ Thánh và xin ấn lộc đầu năm nên BTC đã chuẩn bị hơn 10.000 cánh ấn phát cho khách thập phương.

Hoà cùng với dòng người đến Đền Trần, chị Hoàng Thị Lan (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Đền Trần xin ấn và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Tôi được biết mỗi năm người xin ấn đến rất đông, nên năm nay tôi cùng bạn bè đến sớm hơn một chút để có thêm thời gian vãn cảnh, lễ đền trước khi thời gian khai hội chính thức diễn ra. Đền Trần rất nổi tiếng trong việc cầu công danh, sự nghiệp nên tôi mong năm nay mọi điều đều bình an”.

Ông Lê Văn Nam (ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa) chia sẻ: “Hàng năm, tôi đều cố gắng thu xếp đến Đền Trần để dâng hương tưởng nhớ đến tổ tiên nhà Trần cùng các đời vua Trần đã xây dựng, bảo vệ đất nước, non sông bờ cõi, giúp cháu con càng nhớ về lịch sử dân tộc Việt Nam. Hôm nay, có mặt tại lễ hội khai ấn Đền Trần, so với mọi năm tôi thấy công tác tổ chức lễ hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang nghiêm hơn”.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban Quản lý Đền Trần, các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày. Có hơn 2.000 cán bộ, cảnh sát được tăng cường gồm công an, quân sự, công an xã, bảo vệ dân phố… đảm bảo an toàn cho đêm khai ấn. Lục lượng này xây dựng 5 vòng, 23 chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai ấn, đến khi có lệnh của BTC mới rút quân.

Bên cạnh đó, BTC lễ hội đã lắp đặt nhiều camera an ninh để ngăn ngừa và phát hiện những hành vi không đúng chuẩn mực, gây phản cảm để đảm bảo mùa lễ hội văn minh, an toàn. Ngoài ra, BTC cũng thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về trông giữ xe, bán hàng, xử lý nạn ăn xin, đảm bảo ATVSTP, an toàn giao thông tại khu vực lễ hội...

Nhà nghỉ, khách sạn tăng giá gấp 2-3 lần

Người dân chuẩn bị đồ lễ đi cầu lộc, cầu tài ở Đền Trần.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù BTC lễ hội Đền Trần đã có nhiều biện pháp để chấn chỉnh tình trạng ăn xin, bán hàng rong, đổi tiền lẻ, các dịch vụ ăn nghỉ… tuy nhiên, tình trạng giá phòng nghỉ vẫn “nhảy múa”, tăng giá chóng mặt để “chặt chém” du khách.

Ngay từ chiều 18/2, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã có hiện tượng "cháy" phòng. Khảo sát tại khách sạn Vị Hoàng, Sơn Nam (những khách sạn lớn nhất ở Nam Định), giá phòng đã tăng cao với mức 1,5 triệu đồng/phòng đôi; 1 triệu đồng/phòng đơn.

Còn dọc tuyến đường 10 và một số tuyến đường gần Đền Trần, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn khi được hỏi đều trả lời đã hết phòng cho đêm khai Ấn. Trong khi đó, nhiều nhà nghỉ còn phòng thì “hét” giá cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Đơn cử như khách sạn B.T (đường Trần Thái Tông, TP Nam Định), ngày thường giá từ 200.000 - 250.000 đồng/phòng thì đêm 18/2 tăng lên 700.000 - 1 triệu đồng/phòng; khách sạn Đ.H (đường Cầu Đông, TP Nam Định) ngày thường có giá 400.000 đồng/phòng thì đêm 18/2 tăng lên 800.000 đồng/phòng…

Nhiều khách hành hương biết bất hợp lý vẫn bấm bụng, tặc lưỡi chấp nhận vì lễ hội chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm. Sau đêm khai ấn, dòng người từ khắp nơi vẫn nườm nượp kéo về Đền Trần chờ vào dâng hương và đợi đến giờ phát ấn để xin lộc ấn đầu năm…

Ý nghĩa của Ấn Đền Trần Nam Định Lễ khai ấn Đền Trần là một tập tục của triều đại nhà Trần - triều đại phong kiến lừng danh trong lịch sử phong kiến Việt Nam với chiến công hiển hách ba lần đánh tan quân Nguyên Mông - đạo quân xâm lược, được mệnh danh là “bách chiến bách thắng” thời bấy giờ. Năm 2011, trong đề án Khôi phục lễ hội Đền Trần, các chuyên gia lịch sử, ấn tín cùng các nhà văn hóa dân gian đã xác định, chiếc ấn dùng trong lễ khai ấn Đền Trần hiện nay không liên quan gì đến triều chính mà chỉ là chiếc ấn bình thường của phủ đền xưa, làm bằng gỗ. Do vậy, ấn không mang lại lợi lộc trong thăng quan tiến chức như nhiều người lầm tưởng. PGS.TS Lương Hồng Quang (người trực tiếp thực hiện đề án) cho biết: Bản chất của 4 chữ “Tích phúc vô cương” trên ấn là nhà Trần ban cho con cháu cái phúc, dạy con cháu, bách gia trăm họ phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bền vững. Đấy là ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhất của việc ban ấn. Ý nghĩa của ấn chỉ đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng hiểu mà vẫn còn một số lầm tưởng rằng, xin ấn để cầu “thăng quan, tiến chức”. Vì vậy, những ai cầm ấn trong tay mà không hiểu bản chất ý nghĩa sâu sắc đó thì ấn cũng chẳng có giá trị gì.

Nhóm Phóng Viên