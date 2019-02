Hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ lễ khai ấn đền Trần, số lượng phát không giới hạn

Để chuẩn bị cho lễ khai ấn đền Trần xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra tại đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết định tăng cường hơn 2.000 cán bộ cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

2.000 chiến sĩ công an, lực lượng quân sự được huy động để bảo vệ lễ khai ấn đền Trần. Ảnh: Bích Mận

Theo đó, từ hôm qua (17/2), hơn 2.000 cán bộ cảnh sát được tăng cường gồm công an, quân sự, công an xã, bảo vệ dân phố đã tập trung tại đền Trần nhận nhiệm vụ tạo thành 5 vòng, 23 chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai ấn.

Nhiệm vụ của từng vòng, từng chốt bảo vệ được phân công cụ thể. Đến chiều tối 18/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), toàn bộ 2.000 cán bộ cảnh sát được tăng cường sẽ thường trực 100% tại đền Trần để triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong đêm khai ấn.

Biển người đổ về đền Trần dâng hương trước giờ khai ấn. Ảnh: Quang Vượng

Theo Công an tỉnh Nam Định, trong thời gian diễn ra lễ khai ấn, phát ấn đền Trần dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách thập phương, trong khi đó đền Trần nằm gần quốc lộ 10, thường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao. Vì vậy, Công an tỉnh Nam Định yêu cầu Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nam Định tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm tránh xảy ra ách tắc trên quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban quản lý đền Trần - chùa Tháp, cho biết các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày.

Theo ông Bình, lễ khai ấn đền Trần sẽ bắt đầu bằng nghi lễ trước khi khai ấn (diễn ra vào 23 giờ 15 ngày 14 tháng Giêng, tức ngày 18/2) và từ 23 giờ 55, BTC mở cửa đền cho người dân vào làm lễ đầu năm. Năm nay, số lượng ấn phát ra là không giới hạn.

Theo dự báo năm nay dù lễ hội không diễn ra vào cuối tuần nhưng sẽ có hàng vạn người tới dự lễ khai ấn đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, BTC lắp 16 camera tại khu vực đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn, rước kiệu ấn nhằm giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định hoạt động lễ hội.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nam Định, Trưởng BTC lễ hội cũng cho hay, ấn sẽ được phát tại nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa từ 5 giờ sáng 15 tháng Giêng (tức ngày 19/2) cho đến khi hết ấn. Theo bà Oanh, năm 2018 có hơn 15 vạn người dự lễ khai ấn, vì thế trong năm 2019 BTC sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộc ấn.

Khu vực ông đồ luôn có nhiều người tới xin chữ.

Bên cạnh đó, BTC thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về trông giữ xe, bán hàng, xử lý nạn ăn xin, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại khu vực lễ hội. Đây là năm thứ hai BTC lắp camera an ninh giám sát hoạt động lễ hội.

“Chúng tôi đã thông báo số điện thoại của đường dây nóng ở tất cả điểm nóng trong lễ hội đền Trần. Nếu du khách, người dân bị “chặt chém”, gây khó dễ hoặc bị trộm cắp thì đề nghị gọi vào đường dây nóng để được hỗ trợ. Tôi khẳng định sẽ có lực lượng chức năng đến để ngăn chặn hiện tượng này” - bà Oanh nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, sẽ có hàng vạn cánh ấn được phát ra, đảm bảo mọi người tới đền Trần đều có ấn.

Năm 2018, sau khi kết thúc lễ hội khai ấn, Ban tổ chức đã trích xuất dữ liệu hình ảnh ở các camera và phát hiện vẫn tồn tại hiện tượng một số người cố tình ném tiền vào kiệu ấn. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Nam Định cũng đã đưa sáu đối tượng ăn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đền thờ Trần Hưng Đạo ở xã Hà Dương, huyện Hà Trung cũng diễn ra lễ khai ấn vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng giêng (tức đêm 18 rạng sáng 19/2). Tại lễ khai ấn, BTC sẽ phát ra 10.000 cánh ấn cho du khách.

