Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

13h30': Thay mặt ban tổ chức lễ tang quốc gia và gia quyến, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành địa phương, lực lượng vũ trang đồng bào, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Ban tổ chức lễ quốc tang đặc biệt cảm ơn Thành ủy, UBND, MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo.

Cầu chúc hương hồn đồng chí Đỗ Mười yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí.

Thay mặt Ban tổ chức quốc tang, xin tuyên bố lễ an táng đến đây là kết thúc".

13h25: Việc lấp mộ hoàn thành, bốn chiến sĩ tiêu binh đứng xung quanh. Trong tiếng nhạc buồn, tất cả những người có mặt dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư.

13h10': Đội nghi lễ tiến hành nghi thức hạ huyệt. Tiếp đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thả nắm đất và những cánh hoa cúc đầu tiên xuống huyệt mộ. Phía sau ông là Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...

Đúng 13h00: Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức tang lễ, tuyên bố bắt đầu lễ an táng.

12h45: Phía bên ngoài, rất nhiều người dân, cựu chiến binh đã mang theo di ảnh cố Tổng Bí thư, bày tỏ sự tiếc thương ông.

Dọc đoạn đường vào khu an táng an ninh được thắt chặt với các lực lượng công an, quân đội. Do thời tiết nắng nên đoàn thanh niên còn bố trí các điểm phát nước uống miễn phí dành cho người dân về dự lễ an táng.

12h30: Bên trong, công tác chuẩn bị cho lễ án táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được triển khai khẩn trương, trang nghiêm.

Thanh niên tình nguyện rước di ảnh vào khu an táng. Đây là những tấm ảnh ghi lại hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong các hoạt động khi còn công tác và lúc về hưu.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Trong quá trình hoạt động và công tác, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (6/1991 - 12/1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Để tỏ lòng tưởng nhớ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang. Đúng 9 giờ hôm nay (7/10/2018), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), là quê nhà của nguyên Tổng Bí thư.

Nhóm Phóng viên