Lào Cai thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa bão, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Đẩy mạnh khắc phục hệ thống giao thông



Sáng 6/7, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa bão những ngày qua tại huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông, cây hoa màu, gia súc…

Về sản xuất nông nghiệp, hơn 21,5 ha lúa, mạ; 5,57 ha ngô và rau màu bị ngập úng; 11,6 ha cây trồng bị gãy đổ, 3 con gia súc bị chết do bị lũ cuốn trôi; hơn 4.500m2 ao, hồ nuôi cá bị tràn bờ làm thiệt hại 1,5 triệu con cá giống và hơn 1 tấn cá thịt thương phẩm.

Về giao thông, tuyến Tỉnh lộ 156 (Bát Xát – Y Tý) đi qua địa phận các xã Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường, A Mú Sung… và tuyến Tỉnh lộ 156 b Bản Vược – Mường Hum – Y Tý, Tỉnh lộ 158 (Bát Xát – Sa Pa) bị ngập úng, có nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng nền đường và lề đường gây ách tắc giao thông. Tuyến đường cứu hộ thuộc thôn Sín Chải, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát bị sạt lở taluy dương và ta luy âm làm hư hỏng nghiêm trọng một số vị trí (sạt lở 2/3 mặt đường, xe ô-tô không đi được). Đồng thời một số điểm trên tuyến tỉnh lộ 152, 160, Quốc lộ 4 cũng bị sạt lở.

Về hệ thống thủy lợi và công trình hạ tầng khác, mưa lũ đêm mùng 3 và ngày 4/7 đã làm bờ đập đồng thời là đường giao thông tại Hồ Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bị sạt lở chân đập phía taluy âm dài khoảng 60m, gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập (đập có dung tích khoảng 60.000m3, chiều cao đập đất khoảng 5m, chiều dài khoảng 65m, đỉnh đập kết hợp làm đường giao thông); mưa lũ cũng khiến nhiều kênh thủy lợi ở xã Võ Lao (Văn Bàn), xã Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược (Bát Xát) bị vùi lấp, hư hỏng. Ước thiệt hại do đợt mưa lũ trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/7) lên đến trên 10 tỷ đồng.

Mưa lớn tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã gây lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chính quyền các địa phương đang triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời hệ thống giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sẵn sàng sơ tán người dân trước nguy cơ mưa lũ kéo dài tại miền núi phía Bắc

Theo Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, từ cuối tháng 6 đến nay, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La gây thiệt hại về người, sạt lở công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Đáng lo ngại, dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn cho thấy, khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ; sau những mưa lớn liên tiếp kéo dài, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét là rất cao.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đã được nêu tại Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều cung đường bị sạt lở nghiêm trọng do mưa bão.

Thời gian tới, các địa phương cần rà soát, hoàn thiện phương án chỉ đạo, chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình huống mưa lũ kéo dài, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét trên diện rộng.

Chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm.

Rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ; kiên quyết xử lý, ngăn chặn các khu vực khai thác khoáng sản trái phép phòng ngừa xảy ra sự cố sập hầm, sạt lở khi mưa lũ gây thiệt hại về người. Chủ động triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền, triển khai các biện pháp không để người dân vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ.

Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Bộ TN&MT tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Bộ Công Thương kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện. Bộ NN&PTNT rà soát công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, nhất là hồ đập xung yếu, công trình đang thi công sửa chữa; không cho phép tích nước nếu hồ đập không đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, Bộ GTVT kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các quân khu, các lực lượng đóng chân trên địa bàn rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu.

Nhật Tân