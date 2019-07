Lái tàu hỏa bất ngờ rơi xuống đất tử vong khi tàu đang chạy

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trưa 30/7, một lái tàu hàng chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai khi qua địa phận ga Vũ Ẻn, xã Vũ Yển, Thanh Ba, Phú Thọ bất ngờ rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thanh Ba đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính lái tàu được xác định là P.M.H (SN 1965) trú tại phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Trong lúc đi kiểm tra sự cố, lái tàu bị trượt chân ngã xuống dưới, dẫn tới tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khi tàu đang chạy qua ga Vũ Yển, lái tàu H. phát hiện đầu máy gặp sự cố đã xuống khu vực buồng máy kiểm tra. Khi lái tàu quay lại cabin thì không may trượt chân ngã từ trên tàu xuống đất, va chạm vào vật cứng phía dưới dẫn đến thương tích nặng và tử vong.

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết - thời điểm lái tàu gặp nạn, tàu vẫn di chuyển bình thường theo tốc độ quy định. 100% lái tàu trước khi làm việc đều được kiểm tra sức khỏe, nồng độ cồn để đảm bảo an toàn. Sự việc xảy ra là do sơ suất đáng tiếc của người lao động.

Nhật Tân