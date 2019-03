Khoảnh khắc thoát chết thần kì của cậu bé chạy sang đường ngay trước mũi ô tô khách

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé học sinh vượt sang đường ngay trước đầu ô tô. Khoảnh khắc nguy hiểm nhưng may mắn thoát khỏi cú va chạm kinh hoàng này được chia sẻ rộng rãi trên Facebook trước sự ngạc nhiên, kinh hãi của người dùng mạng.

Cụ thể, khi đang di chuyển trên đường đồng thời vượt lên để tránh chiếc xe khách đang đỗ trên đường thì bất ngờ phía bên kia đường, một cậu học sinh chạy vượt sang đường ngay trước đầu ô tô con. Vì khuất tầm nhìn là chiếc xe khách nên người tài xế không thể lường trước được tình huống nguy hiểm, thế nhưng rất may mắn, vì tập trung và bình tĩnh khi lái xe, tài xế xe ô tô con đã nhanh chóng làm chủ được tốc độ, tránh được cú va chạm kinh hoàng có thể xảy ra chỉ trong vài giây nếu phóng nhanh, không kịp quan sát.

Khoảnh khắc khiến người xem thót tim. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy "thót tim" khi xem đoạn clip. Số khác cảm phục sự tập trung và bình tĩnh cũng như pha xử lý nhanh nhạy của tài xế ô tô, ngăn chặn được vụ va chạm kinh hoàng trước khi nó xảy ra. Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng từ đó rút kinh nghiệm, dặn dò nhắc nhở con em mình khi tham gia giao thông.

Thành viên N.T bình luận: "Ôi mình cũng lái xe mà xem xong clip này sợ run tay luôn. Công nhận bác tài xế bình tĩnh thật. Chúc mừng bác và cũng vô cùng may mắn cho ông nhõi con kia".

"Cháu bé kia quá may mắn. Do chiếc xe khách kia bị khuất tầm nhìn nên lái xe ô tô đi bên để vượt lên không định hình hết được, cũng may bác tài tập trung lái xe và xử lý tình huống quá chuẩn. Quả này mà ga vượt con xe đang đỗ bên kia đường thì không biết chuyện gì xảy ra", bạn N.A bày tỏ.

Còn thành viên T.L thì cho rằng: "Đấy, đi đường nhiều tình huống rất bất ngờ, không lường trước được, nếu không may xảy ra tai nạn mà không có camera hành trình thì không thể cãi được. Qua đây các bác tài cũng nên rút kinh nghiệm còn các bậc phụ huỵnh cũng nên dặn dò, nhắc nhở con em mình khi tham gia giao thông, phòng trừ nguy hiểm".

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h ngày 12/3.

Theo Minh Khôi (Helino)