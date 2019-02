Chiều 21/2, lãnh đạo UBND thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ tự sát bằng súng. Nạn nhân là ông Nguyễn Công Thoan (60 tuổi, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Đáng chú ý khi khám nghiệm nhà ông Thoan, lực lượng công an phát hiện thêm thi thể ông Tòng Văn Dân (SN 1970, trú tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, Sơn La) trong bể cá nhà ông Thoan.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 18h chiều 20/2, cảnh sát nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Công Thoan tại tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tự sát bằng súng. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường để khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Không khí đau buồn bao trùm căn nhà ông Dân. Ảnh: VOV Tây Bắc

Trước đó, ông Dân đi khoải nhà và không thấy về, gia đình đã trình báo với cơ quan công an và đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Trong quá trình tìm kiếm ông Dân, công an đã gặp gỡ ông Thoan để hỏi. Tuy nhiên, ông Thoan phủ nhận về việc mất tích của ông Dân.

Nhận định ban đầu có thể đây là vụ án giết người sau đó nghi phạm dùng súng tự sát. Được biết, ông Thoan đang sống ly thân và là người nghiện ma túy từ lâu.

Theo bà Lèo Thị Còi, Tiểu khu trưởng Tiều khu 3, thị trấn Hát Lót, Nguyễn Công Thoan - người tự sát bằng súng là đối tượng nằm trong “sổ đen” của công an. Đây là đối tượng nghiện ngập, mới ra tù vì tội buôn bán ma túy, đối tượng ít giao du và hầu như không tham gia các hoạt động do chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tổ chức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

