Kết quả bất ngờ khi kiểm tra phanh của xe tải gây tai nạn kinh hoàng ở Long An

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy phanh của xe đầu kéo gây tai nạn hoạt động bình thường.

Chiều nay (3/1), cơ quan ngôn luận của Bộ GTVT đã đăng tải thông tin về kết quả kiểm tra xe đầu kéo gây tai nạn kinh hoàng ở Long An.

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN cho biết đã có kết quả giám định chiếc xe ô tô đầu kéo chở container 62C-04348 gây ra vụ tai nạn đâm hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ trên QL1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Long An.

Cụ thể, sáng 3/1, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D, tổ giám định đầu kéo xe gây tai nạn gồm: đại diện Sở GTVT Long An, đămg kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-01S và trung tâm 62-02D Long An, CSGT và cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành giám định hệ thống phanh chiếc xe trên.

Theo báo cáo của trung tâm đăng kiểm tham gia kiểm định, hiệu quả phanh chính trên băng thử của xe chiếc đầu kéo 62C-04348 (nhãn hiệu Huyndai HD 700, sản xuất năm 2015) đạt 70% (theo quy định loại xe này giá trị hiệu quả phanh chính chỉ yêu cầu đạt 45%).

Độ lệch lực phanh trên một trục lớn nhất là 17% < 25% đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả phanh đỗ 55% > 16% theo tiêu chuẩn. “Như vậy có thể khẳng định, hiệu quả hệ thống phanh xe đầu kéo 62C- 04348 hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Cũng theo Cục Đăng kiểm VN, tình trạng chung hệ thống phanh hoạt động linh hoạt, bình thường. Khi kiểm tra hiệu quả phanh khi áp suất khí nén trong hệ thống phanh 6 kg/cm2 đảm bảo tiêu chuẩn (áp suát theo phản ánh khi xe tai nạn).

Có tiếng rò rỉ khí nén tại van xả của bình khí nén do khi xảy ra tai nạn có va đập với các xe gắn máy. Trước đó, tài xế Hiếu khai là do phanh gặp sự cố nên không dừng xe được.

Hậu quả tang thương của vụ tai nạn ám ảnh rất nhiều người.

Cũng trong ngày 3/1, , cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Lonh An) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiếu là người điều khiển xe container gây tai nạn với nhiều xe máy khiến 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương để điều tra.

Sáng nay (3/1), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết sẽ kiến nghị Bộ GTVT có biện pháp để cải tạo “điểm đen” giao thông ở Long An.

PGS.TS Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, viện đang điều trị cho 14 trong số 18 ca bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An.

“Bệnh viện sẽ mời các chuyên gia chuyên về thần kinh cùng nhau hội chẩn để xem nên làm gì tốt cho bệnh nhân.

Hiện bệnh viện tạm thời chưa thu viện phí mà ưu tiên tập trung nguồn lực chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân trước” - PGS.TS Trần Minh Trường nói.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều ngày 2/1 tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Xe đầu kéo đã đâm thẳng vào nhóm xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người tử nạn và 18 người bị thương.

Cũng ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

Minh Anh