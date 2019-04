Sự việc xảy ra vào khoảng 21h phút, đêm ngày 16/4, tại khu vực đầu ngõ 189, đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Ngày 17/4, ông Đào Minh Ngọc, Trưởng Công an phường Ngọc Lâm cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đã được công an phường hoàn tất thông tin hồ sơ ban đầu và đã gửi đến Đội Giao thông Trật tự - Công an Quận Long Biên để xử lý theo thẩm quyền”.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một đại diện lãnh đạo Đội Giao thông trật tự (Công an quận Long Biên) cho biết: “Người điều khiển xe chở rác mang BKS 29C - 392.25 được xác là Đặng Xuân H. (trú tại Tân Hồng, Ba Vì, Hà Nội). Theo thông tin xác minh sơ bộ ban đầu của chúng tôi thì khi đi đến địa điểm trên, Đặng Xuân H. nhận thấy bất ổn ở hệ thống phanh, xe có dấu hiệu mất phanh nên H. nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

Do mất phanh nên trong quá trình tấp vào lề, xe chở rác đã tông trúng chiếc xe máy mang BKS 36K5 – 133.38 đang dừng đèn đỏ phía trước. Sau đó, xe rác tiếp tục tông vào chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Camry đang di chuyển phía trước”.

Cũng theo vị lãnh đạo này, vụ va chạm khiến một nam thanh niên điều khiển xe máy bị gãy chân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, chiếc xe máy cũng hư hỏng nặng, xe ô tô Camry chỉ bị hỏng đèn hậu phía sau xe.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, xác minh từ hình ảnh hệ thống camera khu vực, cũng như lấy lời khai của các nhân chứng liên quan để làm rõ vụ va chạm này”, vị này cho hay.

​Vụ va chạm khiến một người gãy chân, nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thiên An