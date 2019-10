Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng ngày 27/9, cháu Bùi Thị Diễn (SN 2006, trú tại xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Hòa Bình) tới Trường THCS Tây Phong học tập bình thường.

Khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, tan học, cháu trở về nhà. Tới đầu giờ chiều, cháu rời khỏi nhà cùng chiếc xe đạp rồi sau đó "biến mất" một cách bí ẩn.

Theo người thân của cháu Diễn thông tin, thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé đi làm không có nhà. Em của Diễn thì được gửi tại trường mầm non của xã. Diễn là con lớn trong gia đình. Trước khi xảy ra sự việc trên, Diễn chưa từng bỏ nhà đi lần nào.

Được biết, gia đình đã trực tiếp đi tìm nhiều nơi, liên hệ với nhiều đầu mối nhưng vẫn không có tin tức gì của cháu Diễn.

Một cán bộ Công an huyện Cao Phong cho biết, hiện công an huyện đã tiếp nhận thông tin về vụ việc trên và đang triển khai lực lượng để rà soát, tìm kiếm tung tích cháu bé.

Hình ảnh nữ sinh 13 tuổi mất tích bí ẩn tại Hòa Bình. Ảnh: TL

Cơ quan chức năng cũng đã cho kiểm tra hệ thống camara trên Quốc lộ 6 (đoạn chạy qua địa phận huyện Cao Phong) nhưng không thấy hình ảnh nào của cháu Diễn vào khoảng thời gian trên.

Cũng theo lời vị cán bộ này, cháu Diễn vốn có tiền sử bệnh tự kỷ. Vào sáng ngày xảy ra sự việc, bố mẹ có vài câu nặng lời với cháu khiến cháu tủi thân, giận dỗi. Khi rời khỏi nhà, cháu bé mang theo quần áo và chiếc xe đạp.

Chiều ngày 4/10, trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Cao Phong cho biết, chiều tối ngày 30/9, sau khi tiếp nhận nguồn tin cháu bé đang ở 1 nhà hàng (thuộc TP. Hòa Bình), công an huyện đã phối hợp cùng công an xã và gia đình đón cháu về địa phương.

Theo lời cháu bé kể, do cháu chán học, muốn đi làm, vì sợ bố mẹ không cho nên mới tự ý bỏ nhà đi. Khi ra tới quốc lộ 6, Diễn bỏ xe đạp lại vệ đường rồi bắt xe buýt đi về hướng TP. Hòa Bình.

Tại đây, cháu lang thang đi tìm việc và được một tài xế xe ôm đưa tới nhà hàng kinh doanh thịt trâu. Thông qua mạng xã hội, chủ nhà hàng biết được thông tin bé Diễn mất tích nên đã liên hệ với Công an huyện Cao Phong tới giải quyết.

Hiện cháu bé đã trở về với gia đình và đi học bình thường.

Đại Phong