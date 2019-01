Hai thanh niên tử vong sau pha đối đầu xe máy trong đêm vắng

Ngày 21/1, thông tin từ Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa phận huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Nông Văn T. (SN 1996, trú tại thôn Chao, xã An Lập, huyện Sơn Động) và anh Vi Ngọc Tr. (SN 1999, trú tại xã An Châu, huyện Sơn Động).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Quang Dũng

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 20/1, anh Nông Văn T. điều khiển xe máy mang BKS: 98E1- 408.00 bất ngờ xảy ra va cham với xe máy mang BKS: 98L1- 109.29 do anh Vi Ngọc Tr. điều khiển đi chiều ngược lại tại đoạn đường thuộc địa phận thôn Thượng 2 (xã An Châu).

Pha đối đầu mạnh khiến 2 nạn nhân ngã văng ra đường, chấn thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường. Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận thông tin đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhật Tân