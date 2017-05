Hải Phòng: Câu trộm chó, hai thanh niên bị người dân đánh nhập viện

Ngày 16/5, Công an huyện An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết: Đang phối hợp với Công an xã Quang Trung (huyện An Lão) xác minh, điều tra, xử lý hai đối tượng vào làng trộm chó bị người dân phát hiện, vây bắt, đánh hội đồng.

Hai “cầu tặc" được xác định là Hoàng Văn Tiên (34 tuổi, ở huyện An Lão) và Nguyễn Hữu Long (32 tuổi, ở huyện Kiến Thụy, cùng TP Hải Phòng).

Hai đối tượng Long và Tiên bị bắt khi trộm chó và tang vật. Ảnh: nguồn Internet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/5, người dân thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng bắt qua tang Tiên và Long đi xe máy có hành vi câu trộm chó của một hộ dân trong thôn. Sau khi phát hiện chó bị kẻ trộm bắt mất, chủ nhà hô hoán cùng người dân vây bắt 2 tên trộm.

Do bức xúc, nhiều người đã lao vào đánh hai đối tượng trộm chó bầm dập mặt mũi, rồi dẫn giải người cùng một con chó đã chết về nhà văn hóa thôn và báo cho công an xã.

Trao đổi với PV về vụ việc này, ông Đỗ Văn Chuyên – Chủ tịch xã Quang Trung cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã xuống thôn Câu Hạ A điều tra sự việc, giải hai đối tượng Long và Tiên về Ban Công an xã.

Trong sáng 16/5, Công an huyện An Lão đã cử cán bộ xuống phối hợp cùng công an xã lấy lời khai của hai đối tượng và người dân, phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Chuyên, cả hai đối tượng trên đều không có tiền án, tiền sự trước đó.

Sau khi đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cả 2 đối tượng Tiên và Long được bàn giao cho gia đình để đưa đi chứa trị vết thương. Khi sức khỏe hai đối tượng ổn định trở lại, cơ quan Công an sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trung Đức