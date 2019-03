Theo trình bày của chị Đặng Thị Thương, 33 tuổi (thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), sáng ngày 2/12/2018, tại trước sân nhà bố chị là ông Đặng Văn Phương (55 tuổi, thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) đã xảy ra cuộc đối đáp giữa chị với 1 cán bộ Công an huyện Kiến Thụy.

Một cán bộ công an huyện Kiến Thụy đã thiếu kiềm chế buông lời "tao tát mồm mày" gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp cắt từ clip

Cụ thể, khi thấy đoàn công an huyện cùng VKSND huyện Kiến Thụy xuống dựng lại hiện trường trong một vụ án mà bố chị là người bị hại tuy nhiên thời điểm đó lại vắng mặt nên chị Thương đã tranh cãi với đoàn. Trong video một người dân quay lại thể hiện khi người phụ nữ mặc váy hồng (chị Thương - PV) tỏ ý nóng giận, đối đáp với công an thì một cán bộ công an đã không kiềm chế được mà bảo: "Tao tát vỡ mồm, mày bố láo” (giây thứ 50).

Chị Thương cho biết, vụ án liên quan đến bố chị bắt nguồn vào 22h30 ngày 16/9/2018, khi ông Đặng Văn Phương (bố chị Thương) lên tiếng nhắc nhở gia đình ông Đặng Văn Đức (hàng xóm liền kề) về việc hát karaoke quá to và quá giờ quy định thì bị bà Nguyễn Thị Tám (vợ ông Đức) cùng Đặng Văn Đồng (con trai ông Đức) dùng gậy gỗ đánh bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy sau đó đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám vể tội Cố ý gây thương tích.

Bản thông báo kết luận này khiến chị Thương và gia đình rất bức xúc

Chị Thương cho biết thêm, ngày 13/3/2019, Công an huyện Kiến Thụy ra thông báo kết luận vụ án chỉ khởi tố một mình bà Nguyễn Thị Tám - vợ ông Đức - mà bỏ qua trách nhiệm của bố con ông Đức nên gia đình chị rất bức xúc, dẫn đến cuộc cãi vã với một cán bộ công an như trong clip nói trên.

Trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã nắm được sự việc và sẽ làm rõ nội dung trong video, đồng thời xác minh thông tin đơn thư mà công dân phản ánh.

Minh Lý