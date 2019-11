Cùng ngày, gia đình nam sinh Vũ Ngọc Tân Vương (sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) đã làm đơn gửi công an thành phố yêu cầu làm rõ việc con mình nhập viện sau 1 đêm bị giữ tại Công an phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng).



Hai sinh viên trường Đại học Hàng Hải bị đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương khi đang ngồi uống nước trước cổng

Theo phản ánh từ phía gia đình sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương, khoảng 9 giờ sáng ngày 26/11, khi Vương cùng bạn học Trần Xuân Cường đang ngồi uống nước ngoài cổng trường Đại học Hàng Hải Việt Nam thì có 3 người mặc quần áo dân sự đến đưa về trụ sở Công an phường Kênh Dương làm việc. Trần Xuân Cường cũng được đưa về sau đó.



Chiều cùng ngày (26/11), thấy con chưa về, gia đình Vương lên trường tìm con mới hay con mình bị Công an phường Kênh Dương đưa đi. Theo đó, bà Phạm Thị Thanh (SN 1982, Hải An, Hải Phòng) - phụ huynh Vũ Ngọc Tân Vương - tìm đến trụ sở Công an phường Kênh Dương và đề nghị cho gặp con nhưng không được chấp nhận.

Đến gần 7 giờ sáng ngày 27/11, gia đình Tân Vương khi đang túc trực tại cổng công an phường thì thấy cán bộ đơn vị này gọi xe taxi chở cả Vương và Cường đến Viện Y học Biển Việt Nam kiểm tra sức khỏe. Tại đây, qua thăm khám, Cường được ra viện. Riêng Vương được các bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi thêm.

Trụ sở Công an phường Kênh Dương nơi giữ 2 sinh viên Vương và Cường

"Khi nhập viện, con tôi kêu đau đầu, có biểu hiện nôn nhiều, sau khi chiếu chụp được chẩn đoán là sang chấn não và phải mua nhiều loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm để điều trị", bà Thanh phản ánh với báo chí.

Tại Bệnh viện Y học Biển, Vương có biểu hiện mệt và Đau. Vương cho biết: "Chân tay cháu không sao nhưng do bị choáng nên hiện không thể đi đứng được.

Vương liên tục có biểu hiện đau, mệt, ngại tiếp xúc mọi người

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, BS.CKI (chuyên ngành ngoại khoa) Trần Thái Sơn - Bệnh viện Y học Biển Việt Nam - cho hay: "Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Ngọc Tân Vương trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn. Qua thăm khám thấy bệnh nhận mặt mũi, lưng bình thường, không có biến dạng, không phù nề.

Chúng tôi đã cho làm tất cả các xét nghiệm, chiếu chụp, siêu âm ổ bụng thì không có vấn đề gì. Như vậy, dấu hiệu thực thể không có gì, còn những triệu chứng trực quan như chóng mặt, đau người thì chỉ bệnh nhân cảm nhận được chứ bệnh viện khó đánh giá".

Về việc cháu Vương có hiện tượng nôn, bác sĩ Sơn phân tích: "Khi có một vật tác động vào não đều có thể gây sang chấn sọ, kích ứng, chóng mặt dẫn đến nôn. Trường hợp của cháu Vương, không có tổn thương thực thể như tụ máu, gẫy xương. Chiều nay, khoa đang mời các bác sĩ ở Khoa Nội 1, Nội 2 sang hội chẩn thêm cho bệnh nhân, kết quả như thế nào hiện tại chưa có".

Về phía gia đình sinh viên Vương, bà Phạm Thị Thanh cho biết: "Hiện gia đình đã làm đơn gửi Công an TP Hải Phòng đề nghị làm rõ sự việc, trong đó có quy trình đưa Vương đi, giữ cháu tại phường sao không thông báo cho gia đình? Tại sao sau 1 đêm bị giữ tại công an phường, con tôi lại bị thương phải nhập viện?"

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công an quận Lê Chân cho biết: "Sự việc không hẳn như vậy. Hiện công an quận cũng đã có báo cáo gửi công an thành phố về việc này. Chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí sớm nhất".

Đinh Huyền – Minh Lý