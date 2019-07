Vừa qua, PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được ý kiến phản ánh của anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985), trú tại xóm Đáy, thôn Quang Rực, xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về việc 2 người cháu ruột (3 tuổi và 6 tuổi) chưa làm giấy khai sinh trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa cháu gái lớn sẽ bước vào học lớp 1 khiến gia đình lo lắng.

Theo anh Tuấn Anh, 2 người cháu ruột tên là Nguyễn Thị Hồng (SN 2013) và Nguyễn Xuân Trường (SN 2016) là con đẻ của anh trai lớn Nguyễn Tiến Nam (SN 1984).

Căn nhà nơi 2 chị em cháu Hồng ở cùng bà nội tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng tháng 1/2019, do vi phạm pháp luật nên anh Nam bị Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) giam giữ và chị Nguyễn Thị Mai (SN 1990, mẹ ruột của 2 cháu) đã bỏ nhà đi biệt tích khi người con trai út được 8 tháng tuổi đến nay không biết tung tích ở đâu. Vì thế, 2 người con của anh Nam đang sống dựa vào bà nội Vũ Thị Quyền (SN 1958).

“Năm 2018, khi đó anh trai tôi chưa vi phạm pháp luật và có lên UBND xã Hồng Phong làm giấy khai sinh cho 2 người con. Tuy nhiên do không có giấy chứng sinh ở nơi sinh (bệnh viện) nên không thể làm được”, anh Tuấn Anh cho biết.

Anh Nguyễn Tuấn Anh bên 2 người cháu ruột. Ảnh: Đ.Tùy

Lý giải về vấn đề này, chú ruột của 2 cháu kể, tháng 10 âm lịch năm 2013 và tháng 6 âm lịch năm 2016, vợ anh Nam sinh cháu Hồng, cháu Trường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang (nay là trung tâm y tế huyện). Đến ngày ra viện, người thân đưa vợ con về trước để ít ngày sau thì quay lại bệnh viện thanh toán viện phí.

Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau nên vợ chồng anh Nam không quay lại bệnh viện để thanh toán viện phí cũng như làm giấy chứng sinh. Năm 2018, anh Nam có đến bệnh viện xin cấp giấy chứng sinh cho các con để làm giấy khai sinh nhưng bệnh viện không tìm thấy người nào tên là Mai sinh cháu Hồng, cháu Trường vào thời gian trên. Vì vậy, từ đó đến nay gia đình không thể làm được giấy khai sinh cho 2 cháu.

Bà Quyền chia sẻ sự việc với PV Báo Gia đình và Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Quyền (mẹ anh Nam) kể, trước khi chị Mai sinh cháu Hồng, cháu Trường thì anh Nam đã từng có hôn thú với người vợ quê tỉnh Hưng Yên và sinh được 1 người con. Sau đó, vợ chồng anh Nam ly hôn và con trai bà ra thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) làm thợ xây.

Khi làm ở đây, anh Nam có quen với người con gái tên Mai, nhưng không rõ quê quán tỉnh nào, chỉ biết là ở miền Tây. Gia đình có hỏi nhưng chị Mai chỉ nói bản thân chị đi khỏi nhà từ nhỏ nên hiện tại không nhớ quê quán...

Đến tháng 3/2013, khi chị Mai có thai được 2 tháng thì được anh Nam đưa về nhà (tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong). Lúc này, bà Quyền có giục anh Nam lên UBND xã Hồng Phong đăng ký kết hôn để khi sinh con còn làm giấy khai sinh.

Hiện tại, cháu Hồng (6 tuổi) chuẩn bị vào lớp 1 và cháu Trường (3 tuổi) vẫn chưa có Giấy khai sinh. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm này, anh Nam có nhờ người tìm địa chỉ quê vợ nhưng không có kết quả do đó không đủ thủ tục làm đăng ký hôn thú. Vì mải bận công việc mưu sinh nên không ai nghĩ đến việc đó nữa. Sau đó, chị Mai sinh sống tại gia đình anh Nam và sinh cháu Hồng, cháu Trường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang. Lần nào chị Mai vượt cạn, bà Quyền đều là người đưa đi sinh nở cũng như chăm sóc đến lúc xuất viện về nhà.

“Chỉ còn hơn tháng nữa là bước vào khai giảng năm học mới mà hiện tại cháu tôi vẫn chưa làm được giấy khai sinh, trong khi mẹ đẻ thì bỏ đi không tin tức, bố đang bị giam giữ tại công an. Cho nên, gia đình tôi lo lắng không biết làm thế nào để hoàn thiện thủ tục pháp lý để các cháu được đi học và làm những giấy tờ tùy thân để các cháu được nhập khẩu”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Cũng theo bà nội 2 cháu, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mặc dù năm nay 3 tuổi nhưng cháu Trường vẫn chưa được đi học mầm non, còn cháu Hồng đến năm 2018 -2019 (5 tuổi) mới được đến lớp để làm quen và để sau này chuyển cấp. Biết hoàn cảnh của cháu nên trường mầm non của xã cũng tạo điều kiện cho học.

Lúc này, bà Quyền cùng người thân mong muốn cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện để làm giấy khai sinh cho 2 người cháu nội. Ảnh: Đ.Tùy

“Hiện tại, tôi bị bệnh tiền đình, sức khỏe yếu nên không làm được gì, mọi sinh hoạt kinh tế đều phải dựa vào con trai thứ. Cho nên, lúc này, tôi mong mẹ đẻ cháu Hồng, cháu Trường sớm quay trở về quê để lo làm giấy tờ cũng như nuôi dạy các cháu”, bà Quyền tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Thị - Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: “Trường hợp cháu Hồng và cháu Trường đang sinh sống tại địa phương chúng tôi hiện tại chưa có Giấy khai sinh là đúng sự việc. Hiện tại, chính quyền địa phương đang xem xét, tìm hiểu các quy định pháp luật, pháp lý liên quan để sớm giải quyết cho các cháu.

Trong trường hợp đến ngày khai giảng năm học mới, các cháu chưa hoàn thiện các thủ tục và làm được giấy khai sinh, chính quyền chúng tôi sẽ có ý kiến với nhà trường để các cháu được đi học”.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin vụ việc.

Đức Tùy