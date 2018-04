Hà Tĩnh: Hai bé gái "mất tích" do ngủ quên ở nhà bạn

Sáng 4/4, thượng tá Nguyễn Đăng Hải – Phó trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hai bé gái N.T.B.N. (10 tuổi) và N.T.T .(12 tuổi) đều trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đã trở về nhà an toàn.

Bé N.T.T đã về nhà an toàn.

Thượng tá Hải thông tin thêm, hai bé gái này đã tự ý đi sang nhà bạn ở phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An, cách nhà khoảng 15 km) chơi và ngủ lại ở đây. Hai bé gái giải thích vì ngủ quên nên gia đình gọi điện không trả lời điện thoại được.

"Khi nhận được tin báo từ gia đình, chúng tôi đã huy động lực lượng tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 3/4, gia đình thông báo đã liên lạc được với hai cháu ở phường Trung Đô và hai cháu đã được đưa về nhà" – thượng tá Hải nói.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 2/4, hai bé gái N. và T. trú khối 8A, thị trấn Xuân An đã tự ý rủ nhau đi chơi. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy hai cháu về, liên lạc không được nên đã tổ chức đi tìm và báo lên các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 3/4 hai em đã về nhà an toàn.

V. Đồng