Hà Nội: Ông lão 81 tuổi bị người dân bắt quả tang sàm sỡ cô gái tâm thần trong nhà vệ sinh công cộng

Theo thông tin trên mạng chia sẻ, trong lúc đi tập thể dục vào ngày 26/4, người đàn ông đã dụ một bé gái vào trong nhà vệ sinh tại khu vực vườn hoa Quốc Tử Giám và thực hiện hành vi dâm ô.

Tuy nhiên, sau khi đóng cửa nhà vệ sinh, người dân phát hiện nên đã chạy đến yêu cầu người đàn ông mở cửa và đưa ra ngoài.

Người dân xôn xao khi ông lão bị bắt quả tang

Sau đó ít phút, người thân của nạn nhân và công an được gọi đến để làm rõ sự việc. Đứng xung quanh có rất nhiều người làm chứng và đã dùng điện thoại ghi lại sự việc. Trong khi đó, cụ ông vẫn không có bất cứ lời giải thích và cũng không có phản kháng nào cho đến kho công an đến mời về trụ sở.

Ngay sau khi đoạn clip trên đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nạn nhân là cô gái mang bệnh tâm thần

Trước sự việc trên, sáng 28/4, phóng viên đã có mặt tại Công an phường Quốc Tử Giám và khu vực vườn hoa để tìm hiểu. Nạn nạn nhân trong sự việc là một cô gái 24 tuổi, chứ không phải bé gái như thông tin trên mạng đã chia sẻ.

Người chứng kiến chỉ về phía sự việc được phát hiện

Tại công an phường, một cán bộ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường đã cử cán bộ lập tức đến hiện trường và mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc.

"Trong vòng 24 giờ đồng hồ, công an phường đã lập hồ sơ và chuyển lên cấp quận. Hiện tại vụ việc vẫn đang được làm rõ nên chưa thể thông tin thêm", một cán bộ điều tra cho hay.

Có mặt tại vườn hoa Quốc Tử Giám, chúng tôi đã tiếp xúc một số người đang đi tập thể dục tại đây, hầu như những người này cũng đều có mặt trong đoạn clip cũng như chứng kiến sự việc.

Chia sẻ với chúng tôi, bà V. chỉ tay về phía hiện trường và sẵn sàng kể lại toàn bộ diễn biến sự việc rằng: "Lúc đó, bảo vệ khu vực phát hiện ông kia (xin được giấu tên) và con bé đi vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa. Khi hai người này đã làm gì trong đó hay chưa thì không biết, nhưng bảo vệ gọi cửa nhất định không mở. Sau đó bảo vệ phải lấy thang trèo lên bật cái cửa sổ để chui vào, thì ông lão mới chịu đi ra", người này kể.

Khi cùng cô gái vào khu nhà vệ sinh, ông lão khóa trái cửa

Bảo vệ phải dùng thang để vào lối cửa sổ

Còn bà T. đi cùng nói về người đàn ông bị tố có hành vi dâm ô, theo bà này, người đàn ông ngày nào cũng sáng chiều đi tập thể dục ở khuôn viên vườn hoa, nhưng không có bất cứ ai đi cùng và kết bạn. Bởi vì, ông này được biết đến là người đàn ông bệnh hoạn, nhiều lần từng bị người dân ở khu vực cảnh báo.

Nói xong, bà T. kể về cô gái kia và cho biết, cô gái ngoài 20 tuổi nhưng ngày nào cũng ra vườn hoa đi lang thang.

"Chúng tôi không bênh bên nào cả, sự thật là ông ta là người bệnh hoạn, dù nơi công cộng có nhiều phụ nữ nhưng ông này sẵn sàng đi vệ sinh ngay trước mặt mọi người, có lúc ông này còn vỗ mông một số bà đi tập thể dục ở đây khiến cho mọi người khiếp sợ. Còn con bé kia thì mắc bệnh tâm thần phân liệt, đôi lúc ra ngoài này cứ vén áo, vén quần lên như kiểu khêu gợi. Sự việc này ông kia làm xấu hổ cho con cái. Còn con bé kia thì do sự quan tâm từ gia đình không quản lý chặt chẽ để cháu đi ra ngoài một mình mà không giám sát ", bà T. nói.

"Cháu tôi là đứa thiệt thòi"

Cũng trong sáng nay, PV đã tiếp xúc được gia đình của cô gái nhà ở ngay đối diện khu vực phát hiện sự việc.

Khu vực công lão ngày nào cũng đi bộ và gặp cô gái

Theo chia sẻ của bà nội cô gái 24 tuổi, từ nhỏ cô gái này đã mắc bệnh tự kỷ sau đó gia đình đưa đi khám thì bác sĩ kết luận mang bệnh tâm thần phân liệt nên được điều trị tại bệnh viện Trâu Quỳ (Sài Đồng). Khi mới vài tuổi, mẹ của cô gái này bỏ nhà đi nước ngoài nên sống cùng bà nội và bố.

"Ở đây, ai cũng biết ông ta là kẻ bệnh hoạn, cháu tôi là đứa thiệt thòi do mang bệnh tâm thần phân liệt nên chẳng biết phân biệt. Bây giờ xảy ra sự việc, tôi rất cảm thông và thấy tội nghiệp cho cả hai bên. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì ông kia chưa kịp hành vi quan hệ với cháu tôi. Hôm xảy ra sự việc gia đình ở công an đến 23h đêm, hôm qua cũng vậy, hiện tại cháu tôi cứ ngồi thó trong góc nhà chẳng nói cái gì, còn ông kia thì vẫn ở công an", bà nội cô gái kể.

Theo người dân, ông lão bệnh hoạn sẵn sàng sàm sỡ bất cứ người khác giới ở khu vực này

Anh Trần Văn L. (bố của cô gái) cho hay: "Do con tôi mang căn bệnh nên tôi phải là người giám hộ. Hôm xảy ra sự việc, người dân gọi tôi chạy sang. Ngay lúc đó chính tôi là người gọi công an đến để đưa ông kia về phường".

Anh L. nói thêm về quan điểm: "Con tôi tuy là mang bệnh tâm thần phân liệt, nhưng tôi vẫn để pháp luật làm việc. Ở công an xem hồ sơ được biết ông này sinh năm 1939, tuy đã già và con tôi đã vậy, tôi muốn ngăn chặn hành vi của ông kia, vì còn nhiều trường hợp các cháu khác. Trước mắt tôi đã liên hệ với người đăng clip gỡ xuống, còn việc xử lý như thế nào thì do pháp luật quy định", anh L. chia sẻ.

Theo Minh Ngọc (Báo Dân Sinh)