Hà Nội: Chốt kiểm soát COVID-19 cứu thành công một người định nhảy cầu tự tử

Lúc 11h30 phút ngày 18/4, trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tiến (Đội CSGT số 1 - Công an TP Hà Nội) làm chỉ huy nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 1 người đàn ông trèo qua lan can cầu Long Biên có ý định tự tử.

Ông M. có ý định tự tử.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Tiến đã cùng các đồng chí trong tổ công tác nhanh chóng có mặt tại nhịp cầu số 12 để tiếp cận người đàn ông.

Khi đến nơi, người đàn ông có biểu hiện hoảng loạn, ngồi khóc lóc. Lập tức Thiếu tá Tiến đã trèo xuống trấn an, động viên tinh thần cũng như trò chuyện với người đàn ông này.

Cuối cùng, sau khi nghe giải thích, khuyên bảo người đàn ông đã lập tức đồng ý theo về chốt trực. Tại đây, người đàn ông được xác định là H.Q.M (sinh năm 1963 trú tại quận Hai Bà Trưng). Ông M. cho biết, do buồn chán chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Long Biên tự tử.

Ngay sau đó, ông M. được người thân trong gia đình đón về và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng chức năng.

Lê Bảo