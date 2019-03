Trước đó, chiều tối 17/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị người dân giữ lại vì nghi có hành vi bắt cóc trẻ em, xảy ra ở phường Xuân Tảo.

Theo hình ảnh clip đăng tải, người đàn ông dáng vóc nhỏ con, da đen sạm. Còn bé gái liên quan đến sự việc khoảng 3 tuổi.

Hình ảnh anh Th. vào tận nhà bế bé gái 3 tuổi ra quán nước đầu làng. Ảnh: TL

Tại hiện trường, người đàn ông đã cố gắng thanh minh nhưng người dân không nghe mà quyết định giữ, bàn giao đến cơ quan công an. Mẹ bé gái cũng đã nhanh chóng có mặt, bế con mình và tỏ ra hốt hoảng, bất bình.

Cuối giờ chiều 18/3, thông tin với PV, Công an phường Xuân Tảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Theo lời khai ban đầu của người đàn ông tại cơ quan công an, khi xảy ra sự việc, anh ta say rượu, thấy bé gái khóc nên đã bế đi với mục đích dỗ cho cháu nín chứ không có ý định bắt cóc.

Được biết, người đàn ông bị nghi là bắt cóc trẻ con tên Th., hiện là công nhân xây dựng ở trọ gần nhà cháu bé.

Đại Phong