Fansipan tuyết rơi như châu Âu, chàng trai nhảy lên sung sướng

Khoảng 8h27 sáng nay, trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện tuyết rơi rả rích, trời khá âm u, nhiệt độ xuống dưới 1-3 độ C.

Những ngày đầu năm nay, đỉnh Fansipan liên tục xuất hiện băng giá, tuyết rơi khiến du khách vô cùng thích thú. Đây là đợt tuyết đầu tiên tại đỉnh Fansipan trong năm nay, trước đó mùng 2 Tết trong khi cả miền Bắc trời nắng và khá nóng thì trên đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá.

Hay như chiều tối qua, khu vực đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện mưa băng khi nhiệt độ chỉ còn 5-7 độ C. Cơn mưa với những hạt băng nhỏ li ti bay bay trên những cánh đồng hoa cải trắng, cải mèo và hàng trăm gốc đào.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông nên trong sáng nay, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số hình ảnh tuyết rơi trên đỉnh Fansipan sáng nay:

Theo Vietnamnet