Đột kích tiệm sửa xe ven Sài Gòn, thấy xe máy có hình thù 'quái dị'

Đêm 26/10, Cảnh sát Cơ động, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ đột kích một tiệm sửa xe trên QL1, đoạn giáp giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cách ngã ba Đại học Nông Lâm TP.HCM, khoảng 300m).



Điểm sửa xe do Nguyễn Ngọc Trọng làm chủ,chính là nơi các “quái xế” thường lui tới để “độ xế”.

Tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện nhiều xe máy có hình thù “quái dị”, bị thay đổi kết cấu, đôn dên, xoáy nòng.

Theo một cán bộ tham gia đoàn công tác, thời gian qua, đoạn giáp ranh TP.HCM, Bình Dương xảy ra tình trạng có nhiều nhóm thanh niên chạy xe máy xoáy nồng, xe “cọp” dàn hàng ngang, nẹt pô, so kè tốc độ… gây mất an ninh trật tự và nguy cơ gây tai nạn cho người dân.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện điểm sửa xe do Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1991, ngụ phường Đông Hòa) chính là nơi các “ quái xế ” thường lui tới để “độ xế”.

Một chiếc xe độ có hình thù "quái dị"

Qua làm việc, lực lượng công an đã tạm giữ 5 phương tiện các loại để làm rõ nguồn gốc cũng như dấu hiệu “tiếp tay” cho các “quái xế” gây rối trật tự của chủ tiệm sửa xe này.

