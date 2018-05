Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa to

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23-25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Từ chiều tối nay miền Bắc mưa dông diện rộng. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa, từ chiều nay (2/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo đợt mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 3/5, từ ngày 4/5 mưa sẽ giảm dần.

Do có mưa, nền nhiệt tại miền Bắc hôm nay giảm khoảng 3 độ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 29-30 độ C, sang ngày mai sẽ giảm tiếp còn 26 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế có nắng từ sáng đến chiều, chiều tối trời chuyển mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 31-34 độ C, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Đà Nẵng – Bình Thuận nắng nóng 32-35 độ ban ngày, đêm có mưa rào và dông vài nơi nhưng diện không đáng kể, trời mát 24-27 độ.

Tây Nguyên hôm nay oi nóng 31-34 độ, đêm giảm còn 21-24 độ, chiều tối chuyển mưa rải rác.

Trong khi đó, Nam Bộ có nắng nóng trở lại, từ 13h chiều qua, mức nhiệt tại TP.HCM đã đạt 36 độ. Hôm nay nắng nóng gia tăng do khối áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào Nam Bộ, ngăn cản hình thành mây, nắng nóng xảy ra ở 5/6 tỉnh miền Đông và Long An với nền nhiệt 36 độ, riêng Bình Phước nắng gay gắt 37 độ, các nơi còn lại phổ biến 34-35 độ C.

K.N