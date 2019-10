Điều tra vụ nữ công nhân tử vong bất thường trong kho của công ty

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm ngày 16/10, khi đến công ty ở khu công nghiệp Phú Nghĩa làm việc, nhiều công nhân phát hiện thi thể 1 người phụ nữ nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa đã có mặt tại hiện trường đồng thời báo tin đến Công an huyện Chương Mỹ phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Công an đang phối hợp với các bên điều tra. (Ảnh minh họa).

Qua kiểm tra, danh tính nạn nhân được xác định là chị Đ.T.X (SN 1976, trú xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ), là công nhân làm việc tại công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam có địa chỉ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa khoảng 5 năm nay.



Nhiều nhân chứng kể lại: "Lúc phát hiện, chị vẫn mặc quần áo công nhân, có túi nylong quấn trên đầu”.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: “Bước đầu điều tra, chúng tôi xác nhận chưa có dấu hiệu của một vụ án, tuy nhiên vì đây là khuôn viên do người nước ngoài quản lý, chính vì thế Công an Thành phố đang chỉ đạo phối hợp điều tra làm rõ”.

Nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Di Hân (Nguoiduatin.vn)