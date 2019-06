Diễn biến mới nhất vụ xe khách hứng “mưa” gạch, 1 người phụ nữ bị thương

Liên quan đến vụ việc xe khách giường nằm BKS 37B00xxx bị một số đối tượng đứng ở bên đường ném gạch đá tới tấp vào xe ô tô khi đi qua địa phận huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) khiến 1 người bị thương, Công an huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị này đã xác định được danh tính 1 số đối tượng.

Xe khách bị ném đá vỡ kính trong đêm. Ảnh: Q.T

Theo đó, sáng 24/6, Đại tá Tào Quang Chiến - Trưởng công an huyện Quảng Xương cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo, đơn vị đã vào cuộc xác minh, điều tra nhóm đối tượng ném đá xe khách gồm 9 người.

Hiện, cơ quan công an đã xác định được 5 đối tượng gây ra vụ việc gồm: Mai Xuân Đức (SN 1997), Lê Văn Tảo (SN 2002), Lê Đình Minh (SN 2000) và Lê Ích Tần (SN 2001), 4 đối tượng này đều ngụ tại xã Quảng Lưu (huyện Quảng Xương); đối tượng Nguyễn Hải Quốc (SN 2001) trú tại xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương).

Cũng theo ông Chiến, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ danh tính 4 đối tượng còn lại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn làm ăn giữa hai nhà xe khách chạy cùng tuyến Hà Tĩnh, Nghệ An đi Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 00h05 phút sáng 18/6, tại Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) ô tô khách mang BKS: 37B00xxx do anh Bùi Văn Tải (SN 1985, ngụ tại An Lão, Hải Phòng) điều khiển chạy tuyến Hà Tĩnh - Hải Phòng bất ngờ bị nhóm người đi đường dùng gạch, đá ném vỡ 3 kính chắn gió bên phải và 1 ô thoáng.

Vụ việc khiến 1 hành khách nữ ngồi trên xe bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, lái xe khách đã dừng lại trình báo Công an huyện Quảng Xương.