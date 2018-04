Tại cuộc họp bàn về giải pháp dẹp nạn “xe dù, bến cóc” do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì mới đây, ông Đào Việt Long - Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, đây đang là “vấn nạn” không của riêng Hà Nội mà của rất nhiều tỉnh thành.

Ông Long nói rõ, nếu chỉ ngồi và chỉ đạo suông là tăng cường kiểm tra xử lý xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình sẽ rất khó.

Theo ông Long, muốn làm thành công, phải quy rõ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cần quy định rõ thẩm quyền của thanh tra đến đâu, địa phương đến đâu, của CSGT thế nào .

Văn phòng của nhà xe Hưng Long (gần bến xe Mỹ Đình) là một trong những điểm đón khách "chui". Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội nêu thực tế, tại Hà Nội văn phòng đại diện của các nhà xe mọc lên như nấm. Đi một vòng quanh bến xe Mỹ Đình, nhà nào cũng thành văn phòng xe khách.

Để xử lý triệt để, theo ông Tòng, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của thanh tra giao thông và các lực lượng khác thì chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc mới mong làm được.

Thứ trưởng Bô GTVT Lê Đình Thọ cho rằng, xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình không phải chuyện bây giờ mới nói. Song, cứ khi nào, chỗ nào lực lượng chức năng mạnh tay không có đất phát triển, còn “lỏng lẻo” là lại hoành hành.

Một chiếc xe của nhà xe Anh Thắng đang đón khách sai quy định trên đường Mỹ Đình.

“Nhiều địa phương, cơ quan nói chúng ta chưa có hành lang pháp lý, nhưng theo tôi, chỉ cần làm đúng các quy định của Nghị định 86 hiện nay đã chặt chẽ rồi. Các đồng chí cứ quyết liệt, truy tận gốc vấn đề. Không cần làm nhiều, chỉ cần làm vài điểm thật mạnh, thật nghiêm. Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, không báo trước, “không cưỡi ngựa xem hoa”, chắc chắn là vi phạm sẽ giảm”, ông Thọ nói.

Đồng quan điểm, Đại tá Trần Quốc Trung, Phó cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an (C67) đề nghị thành lập ngay một đoàn kiểm tra, trước mắt làm điểm ở Hà Nội. Ngay tại Hà Nội cũng cần khoanh vùng, chọn địa điểm để làm.

“Cục CSGT sẽ chỉ đạo các lực lượng xử lý, tuyệt đối không chấp nhận các trường hợp xin cho. Lực lượng đi làm riêng chuyên đề này cũng cần được quán triệt cụ thể. Các cơ quan thực thi nhiệm vụ phải rành mạch rõ ràng, trong sáng. Khi vào làm không cấn cá bất kỳ vấn đề gì. Kinh nghiệm qua rất nhiều chiến dịch, nếu nội bộ không “sạch”, không thể làm được”, Đại tá Trung nói.

Đầu đường Thiên Hiền giao với đường Phạm Hùng nơi hay có xe "lén lút" đón trả khách.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đề xuất lập 3 đoàn kiểm tra, một đoàn do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn, 1 đoàn do Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn và một đoàn do ông trực tiếp làm trưởng đoàn. “Ngoài ra, cần có tổ công tác phía dưới kiểm tra công tác quản lý nhà nước của Sở GTVT với xe hợp đồng, xem làm đúng không, khó như thế nào, vướng ở đâu?”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, trên cơ sở kiểm tra các Sở, cần kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Cách làm cụ thể là lấy báo cáo của doanh nghiệp gửi Sở GTVT, đồng thời trích xuất dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem doanh nghiệp đó đón, trả khách có đúng vị trí không.

Ngoài ra, cũng kiểm tra hiện trường ở những vị trí báo chí phản ánh, người dân phản ánh. Thống nhất với đề xuất lập đoàn kiểm tra liên ngành, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu phải xây dựng một kế hoạch cụ thể, phân công rõ thành viên, thông báo rõ nội dung kiểm tra.

Nhà xe Anh Thắng ngang nhiên dừng đỗ, chờ khách trên đường Thiên Hiền.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng cho biết, sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị riêng về vấn đề này, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, có như vậy mới xử dứt được vấn nạn xe dù, bến cóc, xe trá hình.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, thời gian gần đây, nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội về một số tỉnh miền Trung liên tục lập “bến cóc” xung quanh bến xe Mỹ Đình để đón trả khách. Điều đáng nói các nhà xe này đều có lốt ở bến xe Nước Ngầm cách đó hơn 10km.

Điển hình như các nhà xe Phúc Lợi chạy tuyến Hà Nội – Vinh (Nghệ An); nhà xe Việt Khánh chạy tuyến Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh; nhà xe Hưng Long chạy tuyến Hà Nội – Vinh – Hà Tĩnh – Quảng Bình; nhà xe Việt Khánh chạy tuyến Hà Nội – Vinh – Hà Tĩnh…

Loại xe nhỏ thường được các nhà xe sử dụng trung chuyển khách từ khu vực Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm.

Theo đó, các nhà xe này yêu cầu khách đến điểm trung chuyển gần khu vực Mỹ Đình trước 30 phút để vận chuyển xuống bến xe Nước Ngầm sau đó mới tiếp tục lộ trình đi từ Hà Nội vào các tỉnh miền Trung. Điểm bán vé, tập trung và trung chuyển khách cũng chính là khu vực văn phòng vé của các đơn vị vận tải này trên ở khu vực Mỹ Đình. Qua khảo sát, có rất đông hành khách được nhân viên của các nhà xe đón trả tại đây.

Trong khi đó, tại tuyến đường Phạm Hùng, tình trạng các nhà xe chạy với tốc độ “rùa bò” thậm chí dừng nghênh ngang trên đường bắt khách vẫn diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là giờ cao điểm. Tại chuyến xe của hãng vận tải Hưng Long mà phóng viên đang có mặt vẫn ì ạch vừa đi vừa bắt khách đến hơn 1 giờ sau mới có mặt tại bến Nước Ngầm, sau đó đón khách đã đặt vé trước rồi mới di chuyển theo lộ trình về Hà Tĩnh, Quảng Bình…

Xe khách Kumho Việt Thanh nghênh ngang bắt khách trên đường Phạm Hùng gây ùn tắc giao thông.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, ông Nguyễn Như Trúc – Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, trước đây các nhà xe này có lốt trong bến Mỹ Đình nhưng sau đợt điều chuyển tuyến đã về bến xe Nước Ngầm. Ông Trúc cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc nhiều hãng vận tải lập “bến cóc” quanh khu vực bến Mỹ Đình để bắt khách, cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe khác.

“Đây là một thủ đoạn “lách luật” để thu lợi bất chính của một số hãng vận tải”, Giám đốc bến xe Mỹ Đình nói thêm.

Theo thống kê từ Ban thanh tra giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 1/1 cho đến nay, riêng lực lượng này đã xử lý 1.617 trường hợp xe khách vi phạm, phạt gần 2 tỷ đồng, tạm giữ 17 xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của hơn 200 trường hợp.

Cao Tuân