Danh sách những chuyến bay bị hủy do bão số 16

Đường đi của bão số 16.

Cơn bão số 16, tên quốc tế là Tembin được dự báo là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng trên diện rộng tới các tỉnh, thành phố phía Nam.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Vietjet ngừng khai thác các chuyến bay VJ465/VJ466 (chặng Hà Nội – Cần Thơ – Hà Nội), VJ701/VJ464 (chặng Đà Nẵng – Cần Thơ – Hà Nội), ◊VJ457/VJ456 (chặng Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội);

VJ331/VJ330/VJ327/VJ326 (chặng TPHCM – Phú Quốc – TPHCM) trong ngày 25/12/2017. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Căn cứ dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về vùng ảnh hưởng và đường đi dự kiến của bão Tembin, Vietjet lưu ý hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay: Tân Sơn Nhất (TPHCM), Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Thơ, Cam Ranh (Khánh Hòa) thường xuyên theo dõi các thông tin cập nhật của hãng trên tin nhắn, trang web, các kênh truyền thông và chỉ nên mang theo hành lý gọn nhẹ trên chuyến bay.

Kế hoạch bay tăng cường ngay khi thời tiết cho phép đã được chuẩn bị sẵn sàng và sẽ được thông báo kịp thời tới hành khách. ◊Vietjet sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất liên quan tới bão Tembin trong các bản tin tiếp theo.

Vietjet cho biết, hãng này đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài ‎‎‎‎‎1900 1886. Hành khách nên thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”.

Tại đây, hành khách kiểm tra được “code” vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại, hoặc hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài Vietjet để nhận thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần; hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ, một số nơi đã có gió giật mạnh cấp 6-7.

Hồi 13 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km về phía Tây Bắc, khoảng 80km về phía Đông Nam tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thêm, tốc độ di chuyển 15-20km/h, đến 01 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam Côn Đảo và vùng biển từ Trà Vinh đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h, đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Cà Mau-Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Từ chiều nay (25/12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12.

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng 0,5 mét, sóng biển cao 3-5 mét.

Từ sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-6 mét.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 27/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 101,3 độ Kinh Đông, cách Thổ Chu khoảng 220km về phía Tây Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa to; từ đêm nay ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Minh Anh