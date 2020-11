Trước vấn đề ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: "Tôi khẳng định vấn đề đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu nếu có cũng chỉ là trường hợp hết sức cá biệt. Hiện Bộ Công an đã triển khai lực lượng lớn ở cơ sở như cấp xã, phường, thị trấn được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Quan điểm của Bộ Công an là kiên quyết trong xử lý các sai phạm tiêu cực, thực hiện nghiêm phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của cán bộ chiến sỹ, không bao che bất kỳ trường hợp nào".

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an đã triển khai một số giải pháp chống nhũng nhiễu tiêu cực trong lực lượng công an cũng như công an cấp cơ sở như tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng với quan điểm danh dự là điều thiêng liêng cao quý.

Đồng thời, gắn trách nhiệm thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, nếu cán bộ có sai phạm thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Thêm nữa, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong công an nhân dân, kiên quyết xử lý vi phạm không bao che, né tránh và công khai minh bạch kết quả xử lý.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng mong muốn cử tri, nhân dân nếu phát hiện sai phạm của lực lượng công an nên trao đổi với Bộ công an, Bộ sẽ tiếp nhận xác minh, xử lý.

Lê Bảo