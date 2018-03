Đã có 393 đoàn, 17.000 người đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Đến 18h ngày 20/3 đã có 17.000 tới viếng Cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cuối ngày 20/3, Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ vừa ra Thông báo về Lễ viếng ngày 20/3.

Ngày 20/ 3/2018, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức Quốc tang.

Cùng thời gian này tại thành phố Hà Nội, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong.

Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu;

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu, đã đến viếng đồng chí Phan Văn Khải và chia buồn cùng gia đình.

Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2018, có tổng số 393 đoàn đến viếng (tại thành phố Hồ Chí Minh là 250 đoàn, tại Hà Nội là 143 đoàn) với số lượng ước tính khoảng 17.000 người. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình.

Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải tiếp tục được tổ chức đến hết ngày 21/3. Lễ truy điệu bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 11 giờ cùng ngày tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

