Nhân viên rửa xe lùi ô tô cán chết một thiếu niên, tông trúng xe biển xanh

Hiện trường vụ tai nạn hi hữu.

Ngày 9/7, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô 4 chỗ và xe 7 chỗ biển xanh xảy ra trên đường Hùng Vương nối dài, TP Mỹ Tho, vào chiều 8/7, làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 8/7, anh Nguyễn Văn T. (ngụ tỉnh Bến Tre) đưa xe ô tô 4 chỗ BKS 71A-052.76 đến quán cà phê rửa xe Quảng Trường trên đường Hùng Vương nối dài để rửa xe.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, nhân viên rửa xe Nguyễn Phi Hùng (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển xe của anh T. xuống sàn nâng để lau chùi, hút bụi.

Trong lúc lùi xe, thì Hùng đạp mạnh chân ga làm xe lao nhanh ra đường tông trúng em Nguyễn Bá Toàn Thắng (16 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) cũng là nhân viên rửa xe đang đứng phía sau.

Sau khi bị tông mạnh, xe biển xanh lao lên dải phân cách.

Tiếp đó xe 4 chỗ lao nhanh ra làn đường dành cho xe ô tô, tông trúng vào hông xe 7 chỗ biển xanh 63D-0953 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang do anh Lê Hồng Khánh (35 tuổi) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến em Thắng tử vong tại chỗ, xe 4 chỗ và xe biển xanh hư hỏng nặng.

Một lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân gây tai nạn là do nhân viên rửa xe không có giấy phép lái xe, lùi xe thiếu chú ý quan sát. Lỗi này hoàn toàn thuộc về người lùi xe chứ không phải do xe biển xanh lưu thông với tốc độ cao tông trúng xe 4 chỗ đang lùi như một số trang mạng thông tin.

Vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí