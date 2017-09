Cháy kho chứa 3.000 tấn bông sợi nghi do chập điện

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin từ người dân sống quanh khu vực kể trên cho biết khoảng 19 giờ 15 phút ngày 2.9, khu nhà kho trong Công ty TNHH thương mại dệt may An Nam đã bất ngờ bốc cháy, đám cháy càng lúc càng dữ dội, ngọn lửa bốc cao qua nóc nhà máy, khói đen phủ đặc quanh vùng.

Bất chấp nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn lan rộng khắp kho chứa bông, sợi của nhà máy.

Công nhân nhà máy phát hiện đám cháy bốc ra từ khu vực nhà kho và tự tổ chức dập lửa, đồng thời khẩn báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do nhà kho chứa nguyên liệu là bông sợi nên lửa cháy rất nhanh và lan rộng.

Công nhân di chuyển bông sợi ra khỏi kho.

Sáng 3/9, ông Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ - cứu nạn, Công an tỉnh Thái Bình đã điều động 7 xe cứu hỏa, 100 chiến sĩ xuống hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ gồm 500 người của Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung đoàn 8, cùng với lực lượng dân quân tự vệ xã Tây An và công nhân trong công ty tổ chức dập lửa.

Tuy nhiên, do khu kho rộng hơn 2.000 m2, cộng với 3.000 tấn bông, 155 tấn sợi đều là vật dễ cháy nên việc dập lửa rất khó khăn. Đến 4 giờ sáng nay (3/9), lực lượng chữa cháy mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Đến sáng nay (3.9), lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt những đám cháy nhỏ.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một nguồn tin từ UBND huyện Tiền Hải cho biết có thể do chập điện tại khu vực nhà kho, lửa gặp bông sợi đã tạo thành đám cháy lớn.

