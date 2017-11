Cận cảnh tòa nhà 350 tỷ đồng mới xây có tấm biển kỳ lạ nhất Bắc Giang

Như báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang là nơi làm việc của 26 cơ quan với quy mô gồm 2 khối nhà 9 tầng (sau bổ sung tầng áp mái) và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; tổng diện tích sử dụng là 19.239 m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2014 do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi đi vào sử dụng, tại đây đã có hiện tượng đá ốp lát bong tróc, rơi rụng khiến cơ quan quản lý tòa nhà phải cho gắn biển "Cảnh báo nguy hiểm CÓ ĐÁ RƠI".

Thời điểm sáng 23/11, khi PV báo Gia đình và Xã hội có mặt tại Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang thì ghi nhận có một số công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn (nhà thầu thi công dự án này) đang tiến hành kiểm tra, gõ từng viên gạch ốp tường.

Một số công nhân khác thì đội mũ bảo hiểm đi trát lại các việc gạch đã vỡ, hở miệng, lộ cả gạch bên trong mà không thấy vữa.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dĩnh - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết:

"Đá ốp tường thì phát hiện 2 viên trên cao rơi, khoảng 5,6 viên ngang rơi nhưng kiểm tra chưa rõ nguyên nhân. Mỗi viên đều có 3 móc, 1 móc đỡ bên dưới, 2 móc khoan đá đính phía trên để dán keo nhưng không biết tại sao nó lại rơi. Đá rơi, móc vẫn còn ở trên tường. Nhiều nguyên nhân dẫn đến đá rơi, có thể do chất lượng đá, có thể do keo dán, có thể do móc, có thể do thời tiết, con người…".

"Công trình này được bảo hành 24 tháng. Đá rơi sau khi hết thời gian bảo hành (2014 - 2016), nhưng đây là trách nhiệm nên Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn vẫn phải làm hoàn chỉnh, phải bỏ tiền ra khắc phục.

Dù hiện tại, công nhân của Công ty Lam Sơn đã đang kiểm tra và khắc phục hiện tượng nguy hiểm này ở tòa nhà, tuy nhiên ông Dĩnh thừa nhận nếu khắc phục xong mà vẫn còn tình trạng đá rơi tiếp thì rất phức tạp.

Dưới đây là chùm ảnh mà nhóm PV ghi nhận được tại trụ sở Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang vào ngày 23/11/2017:

Tại nhiều vị trí của tòa nhà đều xuất hiện hiện tượng bong tróc gạch ốp tường

Nhiều chỗ gạch ốp lát bong ra có thể nhận thấy không có xi măng ở trong

Gạch ốp tường bong tróc, rơi xuống đất vỡ tan đe dọa đến sự an toàn của những người làm việc hoặc đến làm việc tại tòa nhà.

Dù mới đưa vào sử dụng thời gian chưa dài nhưng công trình gần 350 tỷ đồng này đã xuất hiện vết nứt chạy dài trên tường

Công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đang kiểm tra và khắc phục lại các chỗ gạch bị bong tróc, hư hỏng

Theo kết luận thanh tra số 2469/KL-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã ký, sau khi có chủ trương, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Gói thầu khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư được chỉ định thầu cho Công ty cổ phần kiến trúc Việt Bách với giá trị trên 952 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng tư vấn với chủ đầu tư, Công ty cổ phần kiến trúc Việt Bách đã tiến hành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư. Tuy nhiên sau đó dự án đã phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần do chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không đánh giá đúng nhu cầu sử dụng, làm tăng tổng mức đầu tư trên 18,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bản vẽ thiết kế còn có mâu thuẫn trong một số hạng mục công trình; tính toán khối lượng một số hạng mục công trình, công việc chưa đúng như khối lượng cốt thép, khối lượng làm giàn giáo, đào móng, ống nhựa luồn dây điện. Ngoài ra, việc áp dụng đơn giá, định mức có một số sai phạm như áp dụng sai định mức vận chuyển cửa, kính lên cao, lập dự toán đưa vào tính toán một số chủng loại vật tư không có cơ sở. Giá trị dự toán do tư vấn thiết kế sai là 9,95 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cũng nêu, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đã được chủ đầu tư thuê Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VCC Hà Nội thực hiện nhưng đơn vị thẩm tra không phát hiện và chỉ ra những sai sót trong hồ sơ, dự toán để chủ đầu tư điều chỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán làm tăng giá trị dự toán công trình. Ngoài ra, Tổ chuyên gia đấu thầu (đối với các gói thầu đã thực hiện đấu thầu), việc thẩm định hồ sơ đề xuất (đối với các gói thầu được chỉ định) của Ban QLDA chưa xem xét kỹ nên trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu đã trúng thầu có một số sai sót không được làm rõ để loại bỏ như: Đơn giá lập sai, lập không có cơ sở vẫn được chấp thuận như việc lắp hộp đấu dây điện 900 cái sai hơn 300 triệu, chi phí vận chuyển cửa lên cao, giá lắp đặt máng cáp. Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn trúng thầu 2 gói thầu xây lắp chính với giá trị 212 tỷ đồng nhưng gói thầu thi công chậm tiến độ do phải bổ sung, phát sinh nhiều lần và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gia hạn thực hiện hợp đồng. Tuy vậy, nhật ký thi công ghi chép sơ sài, chưa đầy đủ nội dung theo quy định; hồ sơ còn thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu đã sử dụng cho công trình. Đặc biệt, tại một số hạng muc công trình như khối lượng ống nhựa luồn dây điện, sơn tường được nghiệm thu chưa đúng khối lượng so với thực tế thi công. Kết luận khẳng định, chỉ riêng 2 gói thầu này đã có tổng sai phạm về kinh tế (chủ yếu trong áp dụng định mức và đơn giá) là 1,9 tỷ đồng. Trước những sai phạm nghiêm trọng như trên, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm phát hiện qua thanh tra trong việc triển khai, thực hiện dự án; đồng thời kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Nhóm PV