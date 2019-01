Buốt lòng tiếng khóc con thơ mất cả cha lẫn mẹ dưới bánh xe container

Sau một đêm khó ngủ vì vết thương nhức buốt, sáng 18-1, cháu Vỹ (6 tuổi) và em gái là bé Khánh Hà (2 tuổi) được đưa đến Trạm Y tế xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thăm khám, thay băng, rửa vết thương.

Vỹ bị thương vùng chân, tay, trán, sung húp mặt. Hà chấn thương phần mềm nhiều chỗ nhưng đáng ngại vẫn là vết thương ở đỉnh đầu. Đêm qua cả hai bé đều liên tục giật mình, thức giấc, than đau. Người nhà kể đến nay hai chỉ được thăm khám ở cơ sở y tế cấp huyện và xã. Chưa có bác sĩ chuyên môn cao kiểm tra và chưa qua chụp Citi vùng đầu, não bộ.

Lo sợ bé bị tổn thương não bộ, chiều 18-1, Phóng viên báo Người Lao Động đã liên hệ điện thoại với bác sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhờ tư vấn, hỗ trợ. Bác sĩ Tân đề nghị đưa hai cháu bé đến bệnh viện đa khoa tỉnh nhanh chóng để được thăm khám, kiểm tra kỹ.

Chiều 18-1, người nhà đã đưa 2 bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra. Trước vụ việc thương tâm này bác sĩ Tân cho biết sẽ ưu tiên giải quyết nhanh chóng.

Bé Hà khóc thét lúc thay băng chỗ vết thương trên đỉnh đầu

Và trước đó, phóng viên đã ghi lại hình ảnh nhói lòng của hai bé tại trạm Y tế xã Đất Cuốc.

Biết hoàn cảnh, nhiều người đã không cầm được nước mắt và đến bên 2 anh em xoa dịu nỗi đau con trẻ bằng cách mở phim hoạt hình cho các bé coi

Thương 2 anh em côi cút, 1 người đàn ông đã ôm bé Hà vào lòng để vỗ về, dỗ nón

Bé Vỹ cũng rất đau khi thay băng

Tiếng khóc xé lòng và những giọt nước mắt lăn tròn

"Mẹ ơi, cứu con!" - Vỹ kêu gào

Và nghiến răng chịu đau

Nhân (4 tuổi) chỉ dám đứng từ xa nhìn cảnh anh mình đau đớn

Bà nội ôm chặt Vỹ nói: "Nín đi con, có bà đây, bà đây". Tiếng khóc của Vỹ và Hà khi rửa vết thương sẽ không gây xúc động mạnh đến mọi người như vậy, nếu 2 bé không bị mất cả cha lẫn mẹ trong tích tắc dưới bánh xe container

Như đã thông tin, chiều 16-1, sau khi nhận tháng lương bảo vệ đầu tiên hơn 5 triệu đồng, anh Minh liền chở vợ, bé Hà cùng Vỹ đi sắm đồ Tết. Quần áo cho con chưa kịp mua thì do va chạm một xe máy khác, cả nhà ngã ra đường. Vừa lúc đó, xe container lao tới. Anh Minh và vợ tử vong do bị bánh xe container cán qua người. Bé Hà nằm lọt trong lòng mẹ, riêng Vỹ bị văng vào gầm container, may mắn bánh xe container "tha" cho cháu.

Sáng sớm mai vợ chồng anh Minh - chị Lạnh sẽ được đưa đi chôn cất

