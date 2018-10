Bóng cười - thú chơi chết người trong giới trẻ

Thêm thông tin gây sốc vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây Cái chết từ “bóng cười”! Phòng ngừa, ngăn chặn nạn sử dụng “bóng cười” và “shisha” trong giới trẻ1 Nhiều quán Karaoke ở Hà Nội hút khách bằng Shisha, “bóng cười”

Đây là những thứ đã và đang gây ra những hậu quả khôn lường trong giới trẻ. Việc lạm dụng shisha, bóng cười gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tâm thần và thể chất cho người sử dụng. Mới đây, cơ quan chức năng đã kết luận, 7 người chết ở công viên nước Hồ Tây trong lễ hội âm nhạc điện tử có liên quan đến việc sử dụng các loại ma túy.

Dấu vết của việc bán và sử dụng bóng cười cũng được tìm thấy rất nhiều trong thời gian diễn ra lễ hội. UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu sở, ngành liên quan siết chặt quản lý, xử lý vi phạm trong kinh doanh, buôn bán bóng cười nhưng xem ra tình trạng sử dụng các loại chất độc hại này vẫn không giảm.

Những thanh niên hút shisha ngay trên hè phố. Dễ dàng mua bán, sử dụng

Những tối cuối tuần, nếu đi bộ quanh khu phố cổ như Đào Duy Từ, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, có thể thấy các nhóm thanh niên ngồi hút shisha hay thổi bóng cười hồn nhiên, thoải mái. Shisha và bóng cười được sử dụng công khai, mua bán công khai, ngay trên vỉa hè.

Mấy năm trước, shisha còn có vẻ cao cấp hơn, nghĩa là phải đến những quán bar sang trọng, đắt tiền mới có thể hút shisha, thì nay, shisha bình dân đến nỗi, ngồi một quán cà phê vỉa hè bạn cũng có thể hút. Không cần hỏi, chủ quán sẽ chủ động hỏi trước xem khách có nhu cầu thổi bóng hay hút shisha không. Giá mỗi quả bóng cười có thể dao động từ 25.000 đồng loại nhỏ đến 70.000 hoặc 75.000 đồng loại to. Còn shisha, chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn là khách đã có thể hút thoải mái.

Ở một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, muốn hút shisha hay thổi bóng, chủ quán kín đáo bảo khách lên tầng 2. Tầng 1 là dành cho những khách uống cà phê bình thường. Lên đến nửa chừng cầu thang đã gửi thấy mùi hăng hăng nửa giống vị thuốc lào, nửa giống vị thuốc lá. Bước lên chút nữa thấy khói thuốc bay mờ mịt.

Trong ánh đèn mờ, từng nhóm thanh niên ngồi tụm lại trước mỗi bình shisha, người này hút xong thì chuyển người kia, liên tục. Góc khác, mấy cô cậu ngả ngớn người trên ghế, người bệt luôn dưới sàn, liên tục thổi bóng cười. Thỉnh thoảng lại một chuỗi cười ré lên khi các cô cậu đã “phê”.

Nhân viên thỉnh thoảng xuất hiện cung cấp thêm shisha và bóng cho khách nào muốn sử dụng thêm. Chủ quán cho hay, khách đến đây hút shisha thổi bóng là phần nhiều. Doanh thu từ 2 thứ giải trí nhiều hơn bán cà phê.

Khi được hỏi, nếu muốn mua shisha hay bóng cười để mang về sử dụng thì mua ở đâu, chủ quán nói, cứ lên mạng mà tìm, nhiều địa chỉ cung cấp lắm. Nhưng nếu cần thì qua quán, chủ quán có thể lấy giúp, chỉ lãi một “tí ti gọi là thôi”, nhưng chất lượng thì đảm bảo hơn.

Giá cả một bình khí N02 để bơm bóng cười tùy kích cỡ dao động từ 1,2 đến 3 triệu đồng/bình. Shisha thì giá mềm lắm. Vấn đề là khách thích sử dụng các vị như thế nào. Hiện có shisha trộn táo, nho, chanh, ổi, bạc hà, lại có cả shisha trộn rượu, mật ong... Giá của một hộp shisha 50g khoảng 80.000 đến 100.000 đồng, loại đặc biệt thì đắt hơn từ 200.000 đến 400.000 đồng tùy loại.

Việc mua shisha hay bóng cười để tăng thêm phấn khích, vui vẻ trong những bữa tiệc tùng tại nhà hay các cuộc đi chơi xa theo nhóm từ lâu đã được giới trẻ lựa chọn. Nhiều cậu ấm cô chiêu hiện không thích đến quán ngồi hút hay thổi bóng, mà mua mang về nhà mình, phòng riêng sử dụng cho kín đáo.

Ngả nghiêng vì bóng cười, vui chốc lát, hậu quả khôn lường. Ở Hà Nội, rất nhiều con phố chuyên tập trung nhiều quán cà phê khu vực Xã Đàn, Hà Đông, hay khu trung tâm quận Hoàn Kiếm đều dễ dàng sử dụng shisha hay bóng cười nếu khách có nhu cầu.

Giới trẻ, trong đó có cả sinh viên, học sinh THPT là khách thường xuyên sử dụng các chất này. Không ít lần chúng tôi bắt gặp khách hút shisha trong quán là những bạn trẻ còn đang mặc đồng phục áo trắng với logo ghi tên trường mình học ngồi lắc lư trước bàn hút shisha hay ngả nghiêng thổi bóng cười.

Lên mạng tìm shisha bóng cười thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nữa. Rất nhiều trang facebook hay trang web bán hàng trực tuyến sẵn sàng cung cấp các loại bình khí cười hay shisha bất cứ loại nào khách muốn.

Chỉ cần gọi điện thoại, mọi nhu cầu của khách sẽ được đáp ứng nhanh chóng nhất. Giá cả thì vô cùng, giá nào cũng mua được. Vì shia cũng có dăm bảy loại. Loại nhiều tạp chất thì sẽ rẻ hơn loại cao cấp.

Bóng cười đang là thú vui chết người cử giới trẻ. Nguy hiểm khôn lường

Shisha hay còn gọi là “thuốc lào Ả rập”, là một loại thảo dược mà thành phần trong lá, rễ có chứa nicotine có tác hại giống như thuốc lá và thuốc lào. Nhưng shisha nguy hiểm hơn ở chỗ, người ta hay dùng shisha theo kiểu tập thể. Nghĩa là nhiều người sử dụng cùng lúc một lượng lớn.

Theo các chuyên gia, một bình shisha có thời gian sử dụng trong khoảng 40 đến 60 phút, với số lần hít vào khoảng 50 đến 200 lần. Do đó, lượng khói đưa vào cơ thể gấp từ 100 đến 200 lần so với hút 1 điếu thuốc lá. Đó là lượng khói rất khủng khiếp, tương đương 0,15 đến 0,5 lít khói. Đặc biệt, lượng nicotine vào trong cơ thể do hút shisha còn cao hơn thuốc lá đến 75%.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết, với người hút shisha, tỷ lệ các bệnh răng miệng, ung thư phổi cao gấp 5 lần so với những người không sử dụng. Trên thị trường hiện nay, shisha thường được trộn thêm nhiều tạp chất khác nhau để tăng mùi vị hấp dẫn cho người sử dụng cũng như giảm giá thành xuống đến mức giá nào cũng mua được.

Shisha nguyên chất là không hề rẻ, việc trộn hóa chất phụ gia để bán cho khách dưới 100.000 một gói tức là gây thêm nhiều hiểm họa cho sức khỏe người sử dụng. Đối với các loại shisha chế thêm rượu hoặc các loại ma túy khác mức độ nguy hiểm càng tăng.

Rượu được chế vào shisha có thể gây dị ứng cho người hút, dẫn đến các triệu chứng như rát cổ, tê buốt, bỏng họng. Chưa kể, việc trộn các chất phụ gia không an toàn thì khi hút sẽ tạo ra nhiều khí độc hại cho cơ thể người dùng. Ngoài ra, việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ, tương tự như tác hại của hiện tượng “phê” ma túy.

Bóng cười thực chất là khí Dinitrogen monoxide, còn gọi là khí N20, một chất được sử dụng trong y học để gây mê trong thời gian ngắn. Khi thổi khí cười nhiều lần, khí sẽ thấm vào mạch máu, tác động lên não bộ và hệ thần kinh. Các phản ứng của não bộ làm cho người hít khí cười dữ dội.

Khi hít khí cười người sử dụng sẽ có cảm giác lâng lâng, phấn khích, cười ngặt nghẽo cả tiếng đồng hồ. Khí N2O rất độc hại, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu lạm dụng “bóng cười” rất dễ dẫn tới co giật, ngất, mất kiểm soát, trầm cảm. Nguy hại hơn, việc dùng “bóng cười” cùng với các chất ma túy hoặc rượu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong.

Một cơ sở bơm bóng cười bán ra thị trường. Với những tác hại khôn lường đó, thiết nghĩ đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc, kiểm soát tốt việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng tràn lan shisha, bóng cười. Việc tụ tập hút shisha hay khí cười trong giới trẻ đã gây ra những hệ lụy không nhỏ, nó là khởi điểm cho việc sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện.

Không ít người trong giới trẻ hiện đang lợi dụng việc hút shisha là một chất gây nghiện “hợp pháp” để trá hình sử dụng các chất ma túy, các chất gây nghiện bất hợp pháp khác như hàng “đá”, cần sa, tài mà…

Thực tế, cơ quan Công an đã từng phát hiện một số trường hợp núp dưới danh nghĩa shisha để sử dụng ma túy “đá”. Việc hít bóng cười gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe thì đã có quá nhiều ví dụ trên truyền thông, báo chí thời gian qua rồi.

Cùng với các biện pháp ngăn chặn, hạn chế kinh doanh và sử dụng shisha, bóng cười, cần phải nâng cao nhận thức trong giới trẻ về các chất độc hại này bằng cách tăng tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trong trường học, đoàn thanh niên, các công sở.

Cần phải nhận thức một thực tế rằng bóng cười, shisha đang dần trở thành thú vui chết người trong giới trẻ. Nhiều nước trên thế giới đã đưa ra lời cảnh báo, thậm chí cấm sử dụng loại thuốc này. Nhưng ở Việt Nam, mặt hàng này không có trong danh mục chất cấm mua bán. Chúng ta cần cảnh báo nhiều hơn về những tác hại của nó tới toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Bùi Xuân/Công an nhân dân