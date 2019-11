Bộ Ngoại giao thông tin về kế hoạch đưa 39 nạn nhân ở Anh về Việt Nam

Trong đêm ngày 7/11, Bộ Công an cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam.



39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện tại các cơ quan của Việt Nam cũng như Anh đang bàn kế hoạch nên chưa thống nhất được ngày đưa về.

"Các cơ quan chức năng xác định 39 nạn nhân tử vong trong container là người Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng phải bàn kế hoạch đưa thi hài về bàn giao cho các gia đình nạn nhân", Thứ trưởng Sơn nói.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc sẽ đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam bằng phương tiện gì thì Thứ trưởng Thanh Sơn cho biết: "Bây giờ các cơ quan chức năng vẫn đang bàn bạc, đồng thời xem nước bạn có giúp đỡ chúng ta không, nên chưa thể thông tin được".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng cho biết, việc không công bố danh tính các nạn nhân là nhân đạo, chính vì vậy chỉ công bố số lượng.

Lê Bảo