Bình Dương: Xe CSGT lao lên vỉa hè tông chết người

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận với phóng viên, chiếc xe biển số xanh 61A-004.22 gây tai nạn tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) do một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương điều khiển.

Chiếc xe biển xanh chỉ dừng lại khi lao vào một tiệm vàng gần đó

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30, ôtô 7 chỗ của Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương do một người đàn ông mặc thường phục chạy ngang qua ngã tư Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng) bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Đồng Nai) đang bán trái cây. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào một tiệm vàng gần đó và bị hư hỏng nặng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Điều khiển xe gây tai nạn là một người đàn ông mặc thường phục. Ảnh Nguyệt Triều

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cũng xác nhận có vụ việc trên. Hiện, Công an huyện Dầu Tiếng và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bảo Hằng