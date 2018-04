Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 - 1/5

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều 29/4 tại bãi biển Sầm Sơn (thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hàng chục ngàn người dân từ khắp cả nước đã tập trung về đây để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, trời âm u và có lúc có mưa nhỏ nhưng lượng người đổ về đây càng lúc càng đông. Do lượng khách lớn nên tình trạng những khách sạn nhà nghỉ sát bờ biển rơi vào trạng thái cháy phòng. Những người đến đây vui chơi phải đặt phòng trước đó vài ngày để chọn được vị trí tốt.

Theo đó, giá cả khách sạn và dịch vụ tăng hơn so với mức bình thường, một số dịch vụ như cho thuê áo bơi, phao bơi, thuê ca nô chụp ảnh dạo khá đông khách. Cũng trong chiều nay, nhiều trường hợp bố mẹ vui chơi để lạc mất con, loa phát thanh của bãi biển đã thông báo để tìm bố mẹ cho các cháu bé.

Tại bãi biển lực lượng công an, CSGT được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông để người dân hưởng được kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Chiều 29/4, hàng chục nghìn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn vui chơi dịp lễ.

Cả bãi biển gần như không còn chỗ trống thời điểm du khách ùa xuống kín đặc.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ vui chơi, tắm biển.

Dù thời tiết âm u cũng không cản được bước chân của du khách từ khắp nọi nơi kéo về Sầm Sơn.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi được vui chơi tại bãi biển.

Biển người chen nhau từng m2 để tắm.

Các nhóm bạn trẻ hòa vào không khí dịp lễ tại bãi biển.

Theo Tri thức trẻ