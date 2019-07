Bị tố sàm sỡ trên máy bay, đại gia bất động sản nói gì?

Liên quan đến vụ nữ hành khách trẻ tuổi bị khách thương gia say xỉn sàm sỡ trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM chiều 26/7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang làm việc với các bên có liên quan để xác minh, làm rõ.

Nam hành khách bị nhân viên hàng không yêu cầu rời khỏi máy bay.

Hiện tại, đơn vị đã làm việc với Vietnam Airlines, lực lượng an ninh và xem xét hồ sơ bản tường trình của các bên liên quan. Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc sẽ làm việc với nam hành khách ngồi ghế thương gia và người bị hại.

Khi xem xét tính chất hồ sơ vụ việc, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cho cơ quan công an để xử lý các bước tiếp theo. Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cảng vụ Hàng không miền Bắc sẽ xử phạt hành chính.

Theo tìm hiểu, hành khách hạng thương gia kể trên là ông V.A.C (sinh năm 1960), chủ một công ty bất động sản lớn. Ông này cũng là người đại diện pháp luật của một công ty khác hoạt động chính trong lĩnh vực "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Ông C bị từ chối phục vụ bay vì có dấu hiệu say xỉn và bị tố quấy rối một nữ hành khách cùng chuyến bay. Thậm chí, ngay trong biên bản lập ngay sau khi vụ việc xảy ra, tiếp viên trưởng T.P.L của Vietnam Airlines khẳng định hành khách “uống quá nhiều rượu”, “có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay” và “thậm chí sờ cả vào tôi”.



Trả lời truyền thông, ông C nói đây chỉ là sự hiểu lầm chứ không ai dại gì đi sàm sỡ phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật.



"Hôm đó, khi lên máy bay muộn giờ, gần giờ cất cánh nên tôi luống cuống bị vấp ngã, tay bám vào thành ghế, vô tình trượt vào người một nữ hành khách. Theo phản xạ tự nhiên, người phụ nữ khi thấy có người chạm vào thì bất ngờ phản ứng. Trên máy bay, người phụ nữ đi cùng chồng và ngồi gần nhau, sao mình lại dám làm việc đó. Còn có tiếp viên nên không ai lại hành động như vậy”, ông C nói.



Về phía nữ hành khách, cô này cho biết khi lên máy bay và vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì nam hành khách đi qua. Bất ngờ, người đàn ông này sờ vào vai cô gái rồi dần đưa tay xuống phía sườn.

Cô gái nói to: "Chú làm cái gì đấy?". Vị khách nam lúc này có dấu hiệu say rượu vẫn thản nhiên cười và nói: "Chú có làm gì đâu". Theo lời kể của nữ hành khách, rất may lúc đó tiếp viên trưởng chuyến bay đã xuất hiện kịp thời.

Sau đó, phi hành đoàn đã kiên quyết từ chối phục vụ bay với nam hành khách trên.

K.N (th)