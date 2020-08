Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe giữa 2 nhà, ngày 20/8, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Ngô Quốc Trịnh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Đến nay, cơ quan chức năng thị trấn vẫn đang phối hợp với công an huyện Gia Lâm để truy tìm người đã bỏ rơi bé sơ sinh và làm rõ nguyên nhân khiến bé bị bỏ rơi".

Theo ông Trịnh, mặc dù chính quyền đã phát thông báo trên truyền thanh, thông báo dán tại khu vực xảy ra sự việc và tại nhà văn hóa các tổ dân phố nhưng đã hơn 2 ngày trôi qua, chưa có người thân nào đến nhận bé. Lực lượng chức năng cũng đã khoanh vùng điều tra nhưng chưa có kết quả,

Bé N.P.Đ đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: BVCC

"Việc thông báo tìm người thân của bé, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định là sau 7 ngày, nếu bé không có người thân đến nhận thì chúng tôi sẽ tiến hành làm giấy khai sinh và bàn giao cho gia đình nào đó có điều kiện nhận nuôi. Trường hợp không có ai nhận nuôi thì chúng tôi sẽ có phương án khác tốt hơn cho cháu bé", ông Trịnh cho hay.

Về nguyên nhân khiến bé bị bỏ rơi, ông Trịnh cũng cho rằng: "Nhận định chủ quan thì có thể, trường hợp này thuộc về cùng quẫn, hoặc do vấn đề gì đó mà bị đẩy đến đường cùng mới thực hiện hành vi như thế này. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ chủ quan của cá nhân, còn thực tế thì vẫn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Vì rất có thể, còn có nguyên nhân khác khiến bé bị bỏ rơi thương tâm như vậy".

Cũng theo ông Trịnh, phía chính quyền thị trấn thường xuyên đến thăm cháu bé.

Nơi phát hiện ra bé N.P.Đ là khe giữa hai nhà có diện tích rất hẹp.

Được biết, tên N.P.Đ của bé là chính quyền tạm đặt để bác sĩ bệnh viện tiện xưng hô trong việc chăm sóc. Tối qua lãnh đạo thị trấn đã vào thăm cháu. Cháu đã ăn được và tự thở chứ không cần hỗ trợ may hay lồng kính. Các vết xước trên mặt và ở chân tay của cháu đã khô. Chân tay của bé may mắn đều lành lặn, bé cũng không có biểu hiện co giật.

"Cháu mới sinh mà lại nằm ở môi trường ngoài nên bác sĩ phải theo dõi thêm. Vấn đề lo lắng nhất bây giờ là nhiễm khuẩn", ông Trịnh bày tỏ.

Trước đó, thông tin với Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Thúy Hường – Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe giữa 2 ngôi nhà được người dân phát hiện vào khoảng 17h50 phút, tối ngày 18/8, tại ngõ 174 Trâu Quỳ (TT Trâu Quỳ, Gia Lâm). Bé sơ sinh trai có trọng lượng khoảng 2,2kg. Bé được sơ cứu tại Trạm y tế TT Trâu Quỳ và sau đó, sơ cứu, cắt rốn và tắm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của bé trai hơi yếu nên các bác sĩ đã chuyển bé sang bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bảo Loan