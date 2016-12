Bé gái 11 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà lần đầu tiên được chơi với các bạn và muốn được đi học

Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ nhốt con 11 tuổi trong nhà ở chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), không cho đi học vì sợ người khác bắt mất con đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù đã nhiều lần tìm cách khuyên ngăn và động viên nhưng người mẹ này vẫn không có ý định lay chuyển.

Khoảng 18h tối ngày 25/12, công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được thông tin công an phường Nghĩa Tân phát hiện một cháu bé bị lạc trong tình trạng yếu và đói. Thượng tá Nguyễn Văn Thái, trưởng công an phường Hoàng Liệt thông tin: "Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đón cháu về đây".

Bé H. rạng rỡ tại cơ quan công an. Ảnh cắt từ clip

Đến chiều ngày 26/12, sức khỏe của em Võ Thu H. (cháu bé 11 tuổi bị mẹ nhốt) đã tương đối ổn định. Em vẫn không nói gì với mọi người, nét mặt đượm buồn. Chỉ khi các bạn học sinh cùng lứa tuổi trên địa bàn đến thăm thì nét mặt H. mới tươi vui hơn. Em đã chịu ăn bánh, hào hứng nghe các bạn hỏi han dù vẫn ngại ngần, chưa nói lời nào với ai.

Bà Trần Thị Kim Dung, phó trưởng phòng Lao động thương binh và Xã hội quận Hoàng Mai cho biết từ hôm qua đến nay, chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc với bố mẹ H. nhiều lần nhưng không được.

Bà Dung cho biết nếu không liên lạc được với gia đình thì tạm thời sẽ bàn giao bé về Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh để cháu được chăm sóc tốt hơn.

Chiều 27/12, trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Đức, công an khu vực (công an phường Hoàng Liệt) cho biết, tối hôm 25/12, hai mẹ con chị N. lạc nhau ở khu vực Nghĩa Tân. Công an có nắm bắt được thông tin cháu bé đang ở Công an phường Hoàng Liệt.

Sau đó lực lượng chức năng đã tìm cách liên hệ với chị N. Ngay trong sáng qua (26/12), chị N. đã đến UBND phường Hoàng Liệt và làm biên bản cam kết nuôi dạy con.

Theo Thùy Chi - Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)