Bão số 2 đã áp sát đất liền, Hà Nội bắt đầu có mưa lớn

Bão Sinlaku đã áp sát đất liền, nhiều nơi mưa lớn

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hồi 10 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão Sinlaku (bão số 2) ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.



Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 02/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).



Trong 12-24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.



Bão đã áp sát đất liền. Ảnh vệ tinh chụp lúc 10h của NCHMF

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, đảo Hòn Dáu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh có gió giật từ cấp 6-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Hải Phòng có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-4,5m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.

Ngày hôm nay (2/8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có mưa to đến rất to (lượng mưa 50-150mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Từ nay đến ngày 5/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong ngày và đêm nay (2/8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hiện đã xuất hiện mưa lớn. Dự báo từ nay đến ngày 5/8 Hà Nội tiếp tục có mưa, riêng ngày và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h.

Ninh Bình: Di dời dân ngoài đê Bình Minh III đến nơi an toàn

Sáng 2/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN (PCTT và TKCN) tỉnh Ninh Bình cho biết, đã ban hành công điện về ứng phó với bão số 2 gửi các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố.



Ông Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN của huyện đang túc trực tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 2.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh từ 10h ngày 1/8, huyện đã tiến hành di dời toàn bộ dân ngoài đê Bình Minh III đến Cồn Nổi đến nơi an toàn. Đến sáng 2/8, không còn hộ dân nào ở ngoài khu vực đê Bình Minh III. Công tác phòng chống cơn bão đang được địa phương triển khai cấp thiết, đảm bảo an toàn nhất về người và tài sản cho nhân dân.

Thanh Hóa: Đưa thuyền bè lên đường tránh bão Sinlaku

Nhiều du khách sáng nay vẫn ra chơi ngoài bờ biển Sầm Sơn khiến lực lượng chức năng vất vả đi nhắc nhở, yêu cầu vào nơi tránh trú. Ảnh: Lê Hoàng/VnExpress

Sáng 2/8, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cho hay đến 5h hôm nay, hơn 7.200 tàu thuyền với gần 26.400 lao động địa phương đã vào bờ tránh trú an toàn trước khi bão Sinlaku đổ bộ.



Tại thành phố Sầm Sơn, các tàu thuyền công suất lớn được đưa vào Lạch Hới neo đậu, còn những chiếc thuyền hay bè mảng nhỏ thì người dân đẩy lên bờ, cách xa mép nước.

Một phần vỉa hè và lòng đường Hồ Xuân Hương (dài khoảng 200 - 300 m) tại các khu vực bãi tắm A, C được trưng dụng làm nơi để thuyền bè và ngư lưới cụ. Phần lòng đường, chính quyền vẫn dành chỗ để phương tiện giao thông đi lại bình thường dù có đoạn tầm nhìn bị hạn chế.



Sáng nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh dọc hai bên đường Hồ Xuân Hương đã đóng cửa. Chỉ còn một vài nhà hàng nhỏ vẫn chào mời khách song rất ít người ngồi ăn uống.



Nghệ An: Sẽ di dời dân tại chỗ cho khoảng 16.200 người

Chiều 1/8, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại một số công trình thủy lợi trọng điểm, trong đó có công trình xây dựng đập Bara Đô Lương. Ảnh: Duy Thanh/Dân trí

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tối 1/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa giông. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão.



Lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các công trình xung yếu trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã đi kiểm tra tại một số huyện như Đô Lương, Nghi Lộc...

Chủ đầu tư và nhà thầu cần thực hiện các giải pháp an toàn cho công trình đập Bara Đô Lương và các công trình thủy lợi đang thi công; sẵn sàng nhân vật lực để xử lý sự cố ngay từ đầu.

Đối với đập Bara Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu đơn vị quản lý cần trực 24/24h để đảm bảo tiêu nước nội đồng hiệu quả khi có mưa lớn.

Các địa phương đơn vị cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thông tin từ cơ quan chức năng, Nghệ An dự kiến sẽ di dời dân tại chỗ cho khoảng 16.200 người, sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người để ứng phó với bão số 2.

K.N (th)