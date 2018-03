“Kịch bản” trúng thầu

Vừa qua, báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp nghi vấn hiện tượng thông thầu, gian lận tại một số gói thầu tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống (Công ty Bắc Đuống, địa chỉ số 582, đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Tất cả các gói thầu này đều sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nghi vấn nhiều dự án do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống làm chủ đầu tư bị các doanh nghiệp thao túng

Theo đó, các gói thầu do Công ty Bắc Đuống làm chủ đầu tư đều được một số doanh nghiệp “thân quen” đến mua hồ sơ mời thầu, rồi “tự xây dựng kịch bản”: Mỗi gói thầu đều chỉ có 3 doanh nghiệp đến mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 2 nhà thầu hoặc năng lực rất yếu, hoặc “tự làm cho mình yếu” hoặc thiếu các tiêu chí rất tối thiểu để “trượt”.

Thậm chí, có gói thầu, doanh nghiệp từng phải “làm thuê” (vai trò là nhà thầu phụ) nay lại trúng, còn doanh nghiệp là “chủ” (nhà thầu chính) thì nay lại trượt vì… không đủ năng lực.

Đơn cử là gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng khu đầu mối trạm bơm, hệ thống kênh và các công trình trên kênh của Dự án Đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu Phúc Lộc (giai đoạn 2) thuộc khu tiêu Phả Lại, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Gói thầu này có Quyết định phê duyệt là 28.655.315.000 đồng và mở thầu ngày 19/12/2017. Sau khi thông tin được đăng tải, có 3 công ty mua hồ sơ mời thầu đồng thời nộp hồ sơ dự thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An 18, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Tín Thành, Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh.

Điểm chung trong báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia là khá sơ sài, chung chung.

Cụ thể, kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật cũng như về năng lực và kinh nghiệm cho thấy, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Tín Thành không đạt do không có bảm đảm dự thầu.

Còn Công ty Trường An 18 không đạt do không đám ứng tại tiêu chí 2.1: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của điểm 4.1: Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp.

Đối chiếu với hồ sơ mời thầu cho thấy, điểm 4.1 quy định số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự theo mô tả đã hoàn thành hoặc hoàn thành 80% khối lượng công việc của hợp đồng với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây tối thiểu là 2 hợp đồng; Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng; Tương tự về quy mô công trình: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Trường An 18 cũng không đáp ứng được tiêu chí về nhân sự chủ chốt: số lượng 1 cán bộ được nhà thầu phân công làm chỉ huy trưởng công trường là kỹ sư chuyên ngành công trình thủy lợi; Chỉ huy trưởng không kiêm nhiệm chức danh cán bộ kỹ thuật; có kèm theo hồ sơ bản gốc hoặc bản sao chứng thực về bằng cấp, hợp đồng, chứng chỉ hành nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ…

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 03 cho thấy, 2 doanh nghiệp trượt thầu những lỗi mà bắt buộc khi đi đấu thầu nhà thầu phải có.

Với những lỗi sơ đẳng bị thiếu như trên, Công ty Tín Thành (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và Công ty Trường An 18 (33 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đã “phải” trượt để cho Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh trúng thầu với giá 27.920.723.000 đồng.

“Chủ - tớ” đổi ngôi để trúng thầu?

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở gói thầu 03 này là Công ty Trường An 18 bị “trượt” do không đáp ứng được các tiêu chí như đã nói ở trên nhưng trong hồ sơ dự thầu lại thể hiện Công ty Trường An 18 hoàn toàn có năng lực, thậm chí năng lực rất tốt.

Đó là việc công ty này có tổng doanh thu rất lớn: Năm 2014 là gần 95 tỉ đồng, năm 2015 là gần 93 tỉ đồng, năm 2016 là hơn 27 tỉ đồng và tổng doanh thu hàng năm là hơn 71 tỉ đồng.

Theo các tài liệu thể hiện trong hồ sơ năng lực của Công ty Thảo Mạnh, Công ty Trường An 18 từng trúng thầu với tư cách độc lập, hoặc liên danh nhiều gói thầu có giá trị lên hàng chục tỉ đồng (nhưng những tài liệu này không được thể hiện trong hồ sơ năng lực của Công ty Trường An 18).

Điển hình như gói thầu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống (do Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Băc Ninh làm chủ đầu tư), công ty này đã liên danh với một số công ty khác (trong đó có Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương) trúng gói thầu trị giá gần 400 tỉ đồng, trong đó, giá trị hợp đồng mà công ty Trường An 18 thực hiện là gần 47 tỉ đồng.

Sau đó, Công ty Thảo Mạnh đã được Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương “chuyển” cho một phần việc để thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ.

Công ty Trường An 18 từng liên danh trúng các gói thầu có giá trị hàng trăm tỉ đồng nhưng lại trượt ở gói thầu nhỏ hơn.

Tiếp đến, tại Dự án Đầu tư cống và cầu trên kênh nối giữa trạm bơm Kim Đôi 1 và trạm bơm Kim Đôi 2 (tỉnh Bắc Ninh), Công ty Trường An 18 đã trúng thầu với gói thầu trị giá hàng chục tỉ đồng. Sau đó, Công ty này đã ký “chuyển” cho Công ty Thảo Mạnh thi công hạng mục Cầu đầu kênh tại vị trí K0+365 với tư cách là nhà thầu phụ có giá trị hợp đồng là hơn 4 tỉ đồng.

Chỉ sơ qua một vài thông tin như trên để thấy rằng, việc Công ty Trường An 18 hoàn toàn có năng lực (bằng chứng là trúng thầu các gói thầu có giá trị lớn ở các dự án khác của Bắc Ninh) chứ không hề thiếu năng lực như trong hồ sơ dự thầu khi tham dự đấu thầu tại dự án do Công ty Bắc Đuống làm chủ đầu tư.

Ngược lại, nếu những gì mà Công ty Trường An 18 thể hiện trong hồ sơ dự thầu tại các dự án do Công ty Bắc Đuống làm chủ đầu tư là đúng thì cần phải xem xét các dự án trước đó mà công ty này đã trúng thầu (với giá trị các gói thầu lên tới hàng chục tỉ đồng) thì có làm khống hồ sơ hay không?

Công ty trúng thầu Thảo Mạnh từng phải "làm tớ" cho Công ty Trường An 18.

Theo những thông tin mà chúng tôi có được, Công ty Thảo Mạnh cũng từng tham gia đấu thầu rất nhiều dự án trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh và từng “trượt” ở một số gói thầu có giá trị thấp hơn do các lỗi rất tối thiểu trong hồ sơ dự thầu.

Và ngay tại Công ty Bắc Đuống, không chỉ gói thầu này nghi vấn được các doanh nghiệp “bắt tay nhau làm xiếc” mà gói thầu số 04, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phú Lâm 1, huyện Tiên Du cũng được 3 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Châu Cầu, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bạch Đằng Giang, Công ty TNHH Đầu tư xây lắp và Thương mại Đạ Đồng Thành cũng có hiện tượng tương tự.

Những thông tin này sẽ được chúng tôi phản ánh trong các bài viết sau, tuy nhiên, trước hiện tượng nghi vấn có sự thông thầu, gian lận thầu mà chúng tôi đã đề cập ở trên, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Điều 89, Luật đấu thầu 2013 cấm các hành vi trong đấu thầu: 3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu; b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu; c) Thỏa thuận về việc từ chối cung cấp hàng hóa, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc các hình thức gây khó khăn khác cho các bên không tham gia thỏa thuận. 4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào; b) Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; c) Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Phùng Bình – Đông An