Thắt lòng người đàn ông chết ở xứ người mà gia đình không có tiền đưa về quê mai táng

Những ngày này, ngôi nhà của anh Văn Đức Sơn (đội 4, xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) vừa tử nạn ở Đài Loan luôn bao trùm không khí tang tóc, đau thương. Nhiều người thân, hàng xóm khi biết tin anh qua đời ở bên xứ người đã đến chia sẻ, động viên gia đình.

Vì hoàn cảnh nghèo khó, anh Sơn đành để lại bố mẹ già, vợ và con thơ ly hương đi làm ăn nơi xứ người. Cưới nhau được 3 năm, vợ chồng anh đã có một cậu con trai gần 2 tuổi. Vợ chồng không có công việc ổn định, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng. Năm 2015, anh chị vay mượn đầu tư nuôi lợn không may bị thua lỗ, tiền lãi vay không trả được nên chồng chất nợ nần.

Thấy nhiều người trong làng đi lao động bên Đài Loan làm ăn khấm khá, sau nhiều lần suy nghĩ, anh Sơn bàn với vợ vay mượn anh em, ngân hàng rời quê hương đi tìm “miền đất hứa” với mong muốn thoát cảnh nợ nần, khốn khó. Chi phí vay mượn để xuất khẩu khoảng 150 triệu đồng.

Từ tháng 6 năm 2017, anh Sơn qua Đài Loan làm thợ cơ khí. Tiền lương thấp nên số tiền vay nợ chi phí qua Đài Loan chưa trả được là bao thì tai họa ập đến. Anh bị tai nạn giao thông. Sau một thời gian nằm viện điều trị, anh Sơn đã không qua khỏi, từ trần vài ngày trước.

“Từ hôm nghe tin anh tai nạn muốn sang chăm anh mà em không thể sang được. Hàng ngày trước khi đi làm anh vẫn gọi điện về động viên, dặn dò hai mẹ con em ở nhà. Vậy mà khi anh mất, mẹ con em cũng không được nhìn thấy anh lần cuối nữa. Anh ấy mất rồi mà cũng không thể trở về với mẹ con em được nữa” – chị Nguyễn Thị Lý - vợ anh Sơn nghẹn ngào.

Gia đình đã quá khó khăn, cha mẹ đau ốm bệnh tật liên miên, con còn nhỏ, nay anh Sơn mất ở bên xứ người cũng chẳng có tiền đưa anh về quê hương vì chi phí quá lớn.

Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ cùng với bao nhiêu dự định tương lai chưa thực hiện được. Nghèo chưa thoát được, giờ đây người vợ trẻ và con thơ phải gánh thêm một khoản kinh phí lớn trong những ngày anh Sơn nằm viện điều trị bên nước ngoài.

Chi phí điều trị mất 300 triệu đồng, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Đó là chưa kể số tiền vay ngân hàng chưa trả nổi. Là gia đình thuộc diện khó khăn trong xã, số tiền nói trên là quá sức tưởng tượng đối với những người thân của anh Sơn.

Con trai của anh Sơn mới gần 2 tuổi, quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất đi người thân yêu. Bé sẽ không được nghe giọng nói của cha mỗi ngày. Rồi mai này lớn lên, tương lai của bé rất tối tăm khi gia đình còn chưa biết làm gì ra tiền để trả hết những khoản nợ nần chồng chất. Mong rằng sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng sẽ giúp gia đình chị Lý vượt qua khó khăn, có điều kiện đưa hài cốt chồng về quê an táng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Văn Đức Sơn - Mã số 407 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Lý ở đội 4, xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 0988181996

Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 407

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 407

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 407