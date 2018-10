Nỗi đau đớn của gia đình nghèo có con bị tai nạn ở xứ người, không tiền đưa về nước

Từ đầu tháng đến nay, chị Nguyễn Thị Lý ở đội 4, xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cùng những người trong gia đình như chết lặng khi hay tin chồng chị là anh Văn Đức Sơn (SN 1989) bị tai nạn, đang nằm bất tỉnh, tính mạng nguy kịch tại bệnh viện xứ người.

Chia sẻ với PV, chị Lý buồn bã cho biết, hai vợ chồng chị cưới nhau được 3 năm và đã có một cậu con trai gần 2 tuổi. Vợ chồng chị sống cùng với ông bà. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng lúc được nay mất. Hơn nữa, do trước đó vợ chồng vay mượn làm chuồng nuôi lợn không may thua lỗ, tiền không có còn gánh thêm đống nợ.

Cuộc sống quá chật vật nên anh Sơn bàn với gia đình quyết định vay mượn ngân hàng, bà con lối xóm để qua Đài Loan làm việc với mong muốn đỡ đần cho người thân ở nhà, trả nợ và kiếm thêm chút vốn về để làm nghề. Vậy mà đi chưa được bao lâu, mới đây trong khi đi làm, anh không may bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm hôn mê sâu. Bác sỹ nói tính mạng đang rất nguy kịch.

Còn bà Nguyễn Thị Câu – mẹ anh Sơn - từ hôm nhận tin con nằm hôn mê không người thân chăm sóc thì gục ngã, liên tục khóc tên con: “Con đi kiếm tiền về giúp đỡ bố mẹ mà giờ nằm một mình nơi đất khách. Bố mẹ không có tiền để sang với con, đưa con về. Lúc nào con về với mẹ đây con ơi…”. Cứ vậy, bà lại bần thần khi nghĩ đến cảnh con trai đang phải nằm chống chọi với đau đớn một mình trong bệnh viện.

Anh Sơn qua Đài Loan làm thợ cơ khí từ tháng 6 năm 2017. Tiền lương thấp nên số tiền vay nợ chi phí qua Đài Loan chưa trả được là bao. Để có tiền cho anh đi xuất khẩu lao động, gia đình cũng đã phải vay mượn 150 triệu đồng nhưng vẫn chưa trả hết, giờ thêm khoản tiền chữa trị, đưa anh về nữa thì gia đình không biết xoay sở đâu ra. Cả tuần nay, gia đình chạy vạy vay mượn, huy động khắp nơi cũng chỉ vài chục triệu đồng.

Trong khi đó, hiện mỗi ngày trung bình tiền điều trị đã mất 50 triệu đồng. Chỉ tính riêng tiền viện phí với gia đình nghèo như anh Sơn đã là quá lớn. Tâm nguyện của gia đình là có thể sang Đài Loan chăm sóc rồi đưa anh Sơn về. Vậy nhưng được biết, chi phí đưa anh về quê phải tốn kém ít nhất vài trăm triệu. Điều đó càng trở nên khó khăn với một gia đình cả đời làm nông, lam lũ, chỉ kiếm đủ tiền mưu sinh qua ngày.

Éo le hơn, cậu con trai gần hai tuổi của vợ chồng anh Sơn đầu năm rồi không may bị bỏng, bàn chân giờ đầy sẹo co cứng khiến việc đi lại không như trước.

Hiện cả gia đình chỉ biết trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm của người Việt tại Đài Loan giúp đỡ khi anh Sơn không có người thân bên cạnh. Bản thân chị Lý dù muốn sang tận nơi để chăm anh lúc này nhưng vì hoàn cảnh nghèo mà không thể sang được. Ở quê nhà, mỗi giây, mỗi phút, những người thân vẫn lo lắng, thầm nguyện cầu những mong anh sớm bình phục rồi trở về quê hương đói khổ có nhau.

Vì cuộc sống phải bỏ lại vợ, bố mẹ già cùng con thơ để mưu sinh nơi xứ người. Khi tai nạn anh phải chịu cảnh đơn độc, tính mạng chưa biết sẽ ra sao. Cầu mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình để anh Sơn có chi phí điều trị, có hy vọng đưa anh về quê hương.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Văn Đức Sơn - Mã số 407 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Lý ở đội 4, xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 0971471469

Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 407

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 407

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 407