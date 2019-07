Hai chị em bị bỏng nặng đã có những tiến triển tốt

Như báo Gia đình và Xã hội đã có bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh Lê Ngọc Thường (37 tuổi) và chị Trịnh Thị Hương (30 tuổi) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tai nạn đến với hai con của anh chị là bé Lê Thị Mai Trang (12 tuổi) và bé Lê Gia Bảo (2 tuổi) khi không may bị lửa cháy khiến cơ thể bị bỏng nặng.



Sáng ngày hôm tai nạn, anh Thường có mua can xăng về đổ xe nhưng chưa kịp đổ mới treo trên cao. Chiều cùng ngày khi bố mẹ đi vắng, 3 chị em ở nhà chơi không may làm đổ can xăng ra nhà liền lấy giấy lau khô. Bé thứ hai không biết lại dùng lửa đốt giấy, ngọn lửa bùng lên làm bỏng bé Gia Bảo. Chị gái Mai Trang đã dũng cảm nhảy vào ngọn lửa cứu em.

Bé Bảo vẫn cần phải điều trị thêm. ảnh Phương Thuận

Cả hai chị em cùng bị bỏng được mọi người đưa đi cấp cứu, rồi chuyển lên Viện Bỏng quốc Gia điều trị. Bé Bảo bị bỏng nặng 40% độ 3, 4, 5 khắp cơ thể. Bé Trang bỏng nặng ở tay, chân.

Cùng một lúc hai con bị bỏng nặng, trong khi gia đình lại rất khó khăn. PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cùng các bác sỹ của Khoa đã trực tiếp kết nối đến chuyên mục Vòng tay nhân ái hỗ trợ đăng tải hoàn cảnh để kêu gọi cho hai con anh Thường có chi phí chữa trị.

Khuôn mặt của con hằn những vết sẹo. Ảnh PT

Sau bài viết "Đau lòng chị nhảy vào cứu em trong đám cháy, cả hai bị bỏng nặng mà không có tiền điều trị" với MS 468, rất nhiều tấm lòng hảo tâm, các nhóm thiện nguyện đã đến trực tiếp hỗ trợ cho gia đình con. Được biết số tiền đóng vào viện phí điều trị và hỗ trợ trực tiếp cho hai bé nhà anh Thường đến thời điểm này gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, qua tài khoản của Báo Gia đình và Xã hội, hai bé cũng nhận được số tiền là hơn 31.000.000 đồng. Có mặt trực tiếp tại Viện Bỏng Quốc gia trao số tiền này cho gia đình anh Thường, ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng biên tập đã chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh gặp phải. Ông Nguyễn Ngọc Đức cũng mong rằng số tiền mà bạn đọc hảo tâm hỗ trợ sẽ được gia đình sử dụng đúng mục đích vào việc điều trị cho hai con của anh.

Nhận số tiền từ bạn đọc gửi qua Báo cũng như các nhà hảo tâm đã hỗ trợ suốt thời gian qua, anh Thường rất xúc động.

"Giữa lúc gia đình tôi gặp hoạn nạn, khó khăn và không biết bấu víu vào đâu khi hai con cùng bị bỏng, chi phí điều trị vô cùng tốn kém thì được báo kêu gọi. Nhờ đó, bạn đọc gần xa đã chia sẻ động viên, ủng hộ. Điều này với gia đình chúng tôi thật sự đáng quý và sẽ mãi không bao giờ quên..." – anh Thường tâm sự.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội trao tiền cho gia đình anh Thường. Ảnh PT

Hiện tại sức khỏe của bé Trang đã ổn định. Còn bé Bảo đã trải qua nhiều đợt phẫu thuật tuy nhiên do vết bỏng quá nặng và sâu, cần phải tiếp tục điều trị. Theo bác sỹ cho biết, con vừa trải qua ca phẫu thuật ở đầu. Vì bỏng nặng nên chắc chắn về sau con dễ bị sẹo.

Qua đây, chúng tôi những người làm chương trình Vòng tay nhân ái cũng rất cảm kích trước tấm lòng của bác sỹ Hương nói riêng và các bác sỹ ở Viện Bỏng Quốc gia nói chung đã kêu gọi cho hai con. Các bác sỹ cũng đã rất tận tình điều trị cho hai bé. Để hai bé Trang và Bảo có cơ hội điều trị tốt nhất, sớm bình phục, cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ hai con.

P. Thuận