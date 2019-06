Đau lòng chị nhảy vào cứu em trong đám cháy, cả hai bị bỏng nặng mà không có tiền điều trị

Chị nhảy vào cứu em, cả hai bị bỏng nặng

Hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng anh Lê Ngọc Thường (37 tuổi) và chị Trịnh Thị Hương (30 tuổi) ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn lấy tiền điều trị cho hai cô con gái nhỏ đang nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Trong câu chuyện với chúng tôi, ánh mắt anh Thường vẫn lộ rõ sự lo lắng về sức khỏe của các con.

Toàn thân bé Bảo bị bỏng nặng. ảnh PT

Anh Thường bảo tai nạn đến với hai con cũng một phần do lỗi của bản thân. Sáng sớm ngày 2/5, anh có đi mua can xăng về để đổ xe nhưng chưa kịp đổ mới treo trên cao. Chiều ngày hôm đó, vợ chồng anh chị đi làm vắng nhà, chỉ có 3 con nhỏ ở nhà chơi với nhau. Vô tình các cháu chơi làm đổ can xăng ra nhà liền lấy giấy lau khô. Bé thứ hai không biết lại dùng lửa đốt giấy, ngọn lửa bùng lên đúng khi đó bé Lê Gia Bảo (2 tuổi) – con út của anh chị đang chơi ở gần đó.

Thấy có tiếng khóc thét, quay lại thấy em đang nằm trong đám cháy, con gái đầu của anh chị là bé Lê Thị Mai Trang (12 tuổi) lao vào lửa lớn cứu em. Trang nhanh trí ôm em chạy ngay vào nhà tắm dội nước, nếu không hậu quả còn khủng khiếp hơn. Trong lúc cứu em, Trang bị bỏng hai chân và cánh tay phải che dập lửa cho em nên cũng bỏng sâu.

Hai con anh Thương nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu ở tỉnh. Thấy tình trạng hai cháu nặng, các bác sỹ cho chuyển thẳng lên Viện Bỏng Quốc gia. Nằm ở hồi sức tích cực gần tháng, tình trạng các cháu ổn định hơn mới chuyển lên Khoa Bỏng trẻ em. Hiện bé Bảo đang nằm ở phòng 415.

Trang bị bỏng nặng ở tay, chân khi lao vào cứu em. (Ảnh: PT)

Trao đổi về tình trạng của bé Lê Gia Bảo, PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: "Bé Bảo bị bỏng nặng nhất là 40% độ 3, 4, 5 khắp cơ thể. Cháu mất một phần vành tai phải và lộ sụn tai, hiện tại suy mòn do bỏng rất nặng. Bé đã trải qua 4 lần phẫu thuật và còn phải phẫu thuật vài lần nữa mới có cơ hội bình phục".

Còn bé Mai Trang khi nhảy vào cứu em đã bị bỏng nặng ở tay, chân. Cháu đã được phẫu thuật cấy ghép da 2 lần, tình trạng đã ổn hơn nên vừa chuyển qua bên Khoa Phục hồi chức năng điều trị tiếp. Cô chị cả thương em nên thi thoảng lại chạy từ bên khoa đó sang để cùng chơi với em, đỡ đần bố mẹ.

Đã được chuyển khoa sau khi điều trị ổn định Trang vẫn muốn ở cùng để chăm em. (Ảnh: PT)

Tai họa liên tiếp ập xuống

Hoàn cảnh gia đình nhà anh Thường thuộc diện khó khăn ở địa phương. Mấy năm trước, anh Thường từng bị tai nạn chấn thương sọ não nặng. Sau đợt đó tuy giữ được mạng sống nhưng do di chứng của chấn thương sọ não nên sức khỏe anh yếu, không thể làm việc nặng.

Cố lắm anh vẫn đi phụ hồ, còn chị Hương đi làm thợ may cho công ty tư nhân để lo cho các con. Tằn tiện hàng tháng, số tiền vợ chồng kiếm được cũng chỉ đủ ăn. Ngày anh Thường bị tai nạn, chị Hương vừa nuôi con nhỏ vừa phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền điều trị cho chồng. Trong nhà có gì đáng giá cũng đã bán. Số tiền điều trị vay mượn đợt đó mới trả được không lâu thì tai nạn lại ập xuống.

Tình trạng bỏng của bé Bảo còn rất nặng

Cùng lúc hai con nằm viện, vợ chồng anh chị phải lên chăm con, không đi làm được. Đôi bên nội ngoại đều ở cảnh khó, em của chị Hương còn bị teo cơ Delta nên cũng chẳng ai giúp được gì.

Các con của anh Thường mặc dù có bảo hiểm y tế chi trả nhưng chi phí ngoài bảo hiểm vô cùng đắt đỏ. Số tiền mua thuốc này khiến anh chị không khỏi lao đao. Chưa kể sắp tới các cháu còn tiếp tục những đợt phẫu thuật ghép da, thẩm mỹ tốn kém nhiều tiền của. Một tháng qua được biết chi phí hai chị em đã mất hơn 80 triệu, đó là chưa kể thuốc ngoài.

Các con gặp tai nạn, vợ chồng anh Thường, chị Hương lo lắng khi việc điều trị còn kéo dài. (Ảnh: PT)

"Để có tiền chữa trị cho con vợ chồng tôi phải nhờ người đứng ra vay lãi nóng. Số tiền vay được đến nay cũng đã hết, trong khi lại sắp phải đóng thêm tiền để làm phẫu thuật ghép da cho con. Thực sự vợ chồng tôi cũng chưa biết phải xoay sở thế nào" - chị Hương chia sẻ.

Những ngày khó khăn phía trước, bé Bảo, bé Trang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Các bé đang có tiến triển tốt, nếu điều trị tích cực, chăm sóc với chế độ dinh dưỡng đầy đủ thì việc hồi phục rất cao.

