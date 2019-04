Sàn thương mại điện tử bán "hàng cấm lưu hành"

Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có “lệnh” đình chỉ lưu hành và buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm dầu gội chống gàu HairNew trên toàn quốc, do chứa chất Ketokonazol (tháng 11/2018). Đây là chất không được phép có trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm (tham chiếu số 1380, Phụ lục II – Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Tuy nhiên, qua khảo sát của PV, sản phẩm trên vẫn được rao bán tại nhiều cơ sở bán lẻ và Internet. Đặc biệt là trên một số sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Lazada. Sản phẩm được bán với nhiều mức giá ưu đãi khác nhau, dao động từ 37.000 đồng/tuýp đến hơn 200.000 đồng, tùy thể tích dạng gói và dạng tuýp.

Gõ cụm từ “Dầu gội chống gàu HairNew” trên thanh tìm kiếm của trang thương mại điện tử Shopee, người dùng internet sẽ được cung cấp rất nhiều các gian hàng quảng cáo về dầu gội HairNew.

Liên hệ qua một gian hàng trên Shopee, người phụ nữ tự nhận mình tên Trang, tại nhà thuốc Phương Hạnh (thị trấn Ngọc Minh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cho biết: “Nhà thuốc bán dầu gội HairNew chủ yếu trên hai trang thương mại điện tử là Shopee và Lazada. Trên Shopee thì nhà thuốc đang được sàn hỗ trợ giá ưu đãi, nên khách hàng mua giá lẻ cũng như giá sỉ, chỉ phải trả 37.900 đồng/tuýp 50ml. Còn trên Lazada thì nhà thuốc phải bán với giá 55.000 đồng/tuýp. Nhà thuốc rao hàng trên toàn quốc và hỗ trợ khách hàng 40.000 đồng phí giao hàng, nếu đơn hàng có phí vận chuyển quá 40.000 đồng thì khách hàng phải chịu phần còn lại”.

Qua số điện thoại của một gian hàng khác có địa chỉ trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, người bán khẳng định: “Mình không phải ở nhà thuốc mà bán hàng online tại nhà, khách hàng muốn mua bao nhiêu cũng có”. Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin sản phẩm trên đã bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và buộc thu hồi thì người này đã tìm cách từ chối trả lời.

Để tìm hiểu về quy trình đăng tải hàng hóa trên các gian hàng thương mại điện tử, qua số điện thoại tổng đài 19001221 của Shopee, nhân viên chăm sóc khách hàng tên Trang khẳng định: “Đối với sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất trong nước, người muốn đăng tải hàng hóa phải đáp ứng đủ giấy tờ, bao gồm: Phiếu công bố mỹ phẩm do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp, trong đó thể hiện được thông tin chủ thể chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Thứ hai, nếu là đại lý (người bán) thì phải có giấy chứng nhận đại lý hoặc hợp đồng mua bán, hóa đơn nhập hàng từ công ty sản xuất, công ty chịu trách nhiệm sản phẩm”.

“Việc cung cấp này cũng để tránh trường hợp khiếu nại từ công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đã đăng ký thương hiệu ra thị trường. Còn đối với sản phẩm có liên quan đến vấn đề thu hồi thì Shopee sẽ tiếp nhận thông tin, đương nhiên Shopee sẽ không hỗ trợ đăng bán và khóa sản phẩm ngay lập tức”, nhân viên tên Trang cho hay.

Việc kiểm duyệt thông tin là do bộ phận pháp lý của Shopee thực hiện. Vì vậy, nhân viên tên Trang đã từ chối các câu hỏi liên quan từ phía phóng viên.

Tương tự, liên hệ qua số tổng đài 1900.636857 của sàn thương mại điện tử Lazada (thuộc Công ty TNHH Recess, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), nhân viên tên Trân khẳng định, sau khi khách hàng cung cấp đấy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm như Giấy công bố sản phẩm, hình ảnh rõ nét, hóa đơn nhập hàng… phòng quản lý sản phẩm của Lazada sẽ kiểm tra thông tin hàng hóa và xét duyệt việc đăng tải hàng hóa trên Lazada.

Sàn thương mại điện tử đang tiếp tay sản phẩm vi phạm?

Qua quan sát bằng mắt thường, trên bao bì của nhiều sản phẩm dầu gội chống gàu HairNew tại các gian hàng điện tử đều thể hiện rõ hoạt chất Ketoconazole.

Trao đổi với PV, luật sư Trương Quốc Hòe (Văn phòng luật sư Interla - Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết: “Từ yêu cầu cơ bản về đăng tải sản phẩm của phía sàn thương mại điện tử có thể thấy, giữa công ty chịu trách nhiệm sản phẩm với cơ sở phân phối, bán hàng (chủ gian hàng điện tử) có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Nếu công tác thu hồi được thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng sản phẩm đã có lệnh thu hồi nhưng vẫn được bán tràn lan. Bởi trong quá trình đăng tải, cơ sở phải cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm. Qua đây cũng thấy được trách nhiệm của phía sàn thương mại điện tử đã có hành vi “dung túng”, cố ý "tiếp tay" cho sản phẩm vi phạm đến tay người tiêu dùng”.

Cũng theo luật sư Hòe, theo quy định Bộ Công Thương ban hành từ năm 2014 thì chủ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng cấm lưu hành....

“Trong trường hợp sản phẩm bị cơ quan chuyên ngành cấm lưu hành trên toàn quốc mà vẫn được đăng tải, thì trường hợp này, sàn thương mại điện tử đã có hành vi cố ý đăng tải, rao bán sản phẩm vi phạm pháp luật đến tay người tiêu dùng. Căn cứ theo văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT năm 2017 của Bộ Công thương quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng cho thấy, mức độ xử phạt đối với hành vi cố ý tiếp tay cho hàng hoá vi phạm đến người tiêu dùng chỉ dừng lại ở phạt hành chính, với mức phạt từ 1.000.000 - 20.000.000 đồng”, luật sư Trương Quốc Hòe cho hay.

Luật sư Trương Quốc Hòe cũng khẳng định, chỉ khi khách hàng sử dụng sản phẩm có xảy ra các vấn đề nguy hiểm đến tính mạng thì các bên liên quan mới đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Vì vậy, mức phạt hành chính với hành vi cố ý đăng tải sản phẩm vi phạm của các sàn thương mại điện tử là không đủ sức răn đe.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin!.

Dầu gội chống gàu HairNew có số tiếp nhận Phiếu công bố 718/16/CBMP-LA do Sở Y tế Long An cấp ngày 04/11/2016. Do Công ty TNHH TM Dược Hoàng Tuấn (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty cổ phần OCM Việt Nam (KCN Thái Hòa, tỉnh Long An) sản xuất.

Mẫu sản phẩm được lấy tại Công ty TNHH đầu tư dược mỹ phẩm Trọng Tín (số 1 Nguyễn Duy Trinh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Quá trình kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có chứa chất Ketoconazole là chất không được phép có trong thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm (tham chiếu số 1380, Phụ lục II – Hiệp định mỹ phẩm ASEAN).

Vì vậy, ngày 23/11/2018, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành toàn quốc sản phẩm dầu gội chống gàu Hairnew (lô sản xuất: AO48, ngày sản xuất 28/6/2018, thời hạn sử dụng 3 năm).

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần OCM Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại dược Hoàng Tuấn phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Dầu gội chống gàu Hairnew và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Việc thu hồi phải được báo cáo và gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 15/12.